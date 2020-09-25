Валерий Брагин: «Ротенберг хорошо отработал со СКА. Он выжал из команды все»

Главный тренер заявил, что вице-президент клуба хорошо работал с командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

Брагин пропустил несколько матчей питерцев из-за болезни.

«Хотел бы поблагодарить тренеров ВХЛ и МХЛ, которые работают в нашем клубе. Мы работаем в одной системе, система работает в одном направлении в плане тактики.

Роман Борисович тоже отработал хорошо. Хотел бы поблагодарить его. Было непросто, команда находилась в неоптимальном состоянии.

Ротенберг выжал из команды все, что было можно. Благодарен всем тренерам, что взяли на себя ответственность в трудный момент и отработали как нужно», – сказал Брагин.

При Ротенберге СКА провел 7 матчей – 2 победы (обе над «Сочи») и 5 поражений.