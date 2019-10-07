ФХР поздравила Путина с 68-летием: «Благодарим за любовь к хоккею, желаем успехов в работе на благо страны!»

Федерация хоккея России поздравила президента страны Владимира Путина с днем рождения.
Сегодня, 7 октября, ему исполнилось 68 лет.
«7 октября празднует день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. ⠀
Поздравляем Владимира Владимировича, а также благодарим за всестороннюю поддержку и любовь к хоккею, желаем крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны!» – говорится в сообщении ФХР в твиттере.
7 октября празднует день рождения Президент Российской Федерации Владимир Путин.— Хоккей России (@russiahockey) October 7, 2020
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Поздравляем Владимира Владимировича, а также благодарим за всестороннюю поддержку и любовь к хоккею, желаем крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны!
⠀#снамироссия pic.twitter.com/pFlxoKNrH1
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