ФХР поздравила Путина с 68-летием: «Благодарим за любовь к хоккею, желаем успехов в работе на благо страны!»

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Федерация хоккея России поздравила президента страны Владимира Путина с днем рождения.

Сегодня, 7 октября, ему исполнилось 68 лет.

«7 октября празднует день рождения президент Российской Федерации Владимир Путин. ⠀

Поздравляем Владимира Владимировича, а также благодарим за всестороннюю поддержку и любовь к хоккею, желаем крепкого здоровья и успехов в работе на благо страны!» – говорится в сообщении ФХР в твиттере

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