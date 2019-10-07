Валерий Каменский: «Путин любит хоккей, помогает сборной России. Мы очень близко общаемся на матчах ветеранов»

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился воспоминаниями об ОИ-1988.

– По прошествии лет кажется, что победа на Олимпиаде в Калгари сборной СССР далась легко, ведь не участвовали профессионалы из НХЛ, а наша команда находилась на пике формы.

– Нет, взять золото было непросто. Да, профессионалы не участвовали, но все ребята, которые выступали на турнире, потом играли в НХЛ. И американцы, и канадцы, и чехи, и шведы, и финны. Очень высокий средний уровень олимпийского турнира. Но действительно наша команда была в то время самой сильной, поэтому мы и выиграли.

– Каким-то образом сборную премировали после такого успеха?

– Выплатили определенные призовые. Награды государственные вручили. Еще был прием в Кремле, когда нас последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев приветствовал. Поздравил, пожал руку, и больше мы его не видели. Он был, кажется, далек от спорта.

Сейчас же на матчах ветеранов мы очень близко общаемся с Владимиром Владимировичем Путиным. После игр он всех собирает.

– Путин действительно серьезно увлекся хоккеем?

– Думаю, серьезно. Он любит хоккей, играет в него, следит за ним. Смотрите, как первое лицо страны помогает сборной, ветеранам, Ночной лиге. Всегда поздравляет наших хоккеистов после побед на международных турнирах. Большое внимание от президента – это очень приятно, – сказал Каменский.

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