Валерий Каменский: «Путин любит хоккей, помогает сборной России. Мы очень близко общаемся на матчах ветеранов»

Теги Сборная России по хоккею НХЛ Владимир Путин Валерий Каменский сборная СССР КХЛ олимпийский хоккейный турнир Михаил Горбачев любительский хоккей Хоккей

Олимпийский чемпион, вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский поделился воспоминаниями об ОИ-1988.

– По прошествии лет кажется, что победа на Олимпиаде в Калгари сборной СССР далась легко, ведь не участвовали профессионалы из НХЛ, а наша команда находилась на пике формы.

– Нет, взять золото было непросто. Да, профессионалы не участвовали, но все ребята, которые выступали на турнире, потом играли в НХЛ. И американцы, и канадцы, и чехи, и шведы, и финны. Очень высокий средний уровень олимпийского турнира. Но действительно наша команда была в то время самой сильной, поэтому мы и выиграли.

– Каким-то образом сборную премировали после такого успеха?

– Выплатили определенные призовые. Награды государственные вручили. Еще был прием в Кремле, когда нас последний генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев приветствовал. Поздравил, пожал руку, и больше мы его не видели. Он был, кажется, далек от спорта.

Сейчас же на матчах ветеранов мы очень близко общаемся с Владимиром Владимировичем Путиным. После игр он всех собирает.

– Путин действительно серьезно увлекся хоккеем?

– Думаю, серьезно. Он любит хоккей, играет в него, следит за ним. Смотрите, как первое лицо страны помогает сборной, ветеранам, Ночной лиге. Всегда поздравляет наших хоккеистов после побед на международных турнирах. Большое внимание от президента – это очень приятно, – сказал Каменский.

«Ему нравится стоять на пятачке». Дудь поговорил про хоккей Путина с журналистом президентского пула

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья