Морозов о КХЛ: «Надо сказать спасибо Путину, предложившему создать такую лигу»

Глава КХЛ Алексей Морозов отметил роль президента РФ Владимира Путина в создании лиги.

– Как относитесь к тому, что вас считают не самостоятельной фигурой, а ставленником Геннадия Тимченко? И не обидно ли вам, известнейшему в прошлом хоккеисту, слышать мнения, что вы чей-то ставленник и исполнитель чужой воли?

– Я к этому никак не отношусь. Нахожусь на своем посту и работаю вместе с командой, делая все во благо КХЛ.

У нас есть высшие руководители, в том числе глава совета директоров лиги . Мы готовим свои предложения, согласовываем, доносим свои идеи, убеждаем людей.

С целью, чтобы совет директоров принял необходимые правки в регламенты. Мы работаем на развитие КХЛ, чтобы выбранная ранее стратегия выполнялась.

И вообще надо сказать спасибо президенту страны Владимиру Путину, в свое время предложившему создать такую лигу, – заявил Морозов.