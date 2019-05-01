Основной вратарь «Бостона» Раск отказался участвовать в плей-офф НХЛ

Вратарь «Бостона» отказался от участия в плей-офф .

«Я хочу играть вместе с товарищами по команде, но на данный момент в моей жизни есть более важные вещи, чем хоккей, и это семья.

Хочу поблагодарить «Бостон» и моих партнеров по команде за их поддержку и пожелать им успехов», – заявил Раск.

Стоит отметить, что через несколько часов предстоит третий матч 1/8 финала Кубка Стэнли с «Каролиной» (1-1). Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Раск был основным вратарем «Бостона» в первых двух матчах серии плей-офф с «Каролиной».

Вратарь номинирован на «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю по итогам регулярного сезона НХЛ.