Гифка с Овечкиным – лучшая в сезоне НХЛ по версии болельщиков

Капитан победил в голосовании болельщиков Fan Choice Awards в номинации «Лучшая гифка».

Он получил 31,1% голосов.

Второе место досталось гифке с форвардом , который танцует на фоне видеоинтервью своего одноклубника Эрика Джонсона (30,9% голосов).

We’re only *kinda* sorry for this shameless plug to vote for Gabe by posting it 100000000x 😜 VOTE: https://t.co/kCu4XGifg0 #NHLFanChoice #GoAvsGo pic.twitter.com/WLn91MaxjN

На третьем месте – гифка с вратарем Райаном Миллером (22,7% голосов).

Our guy @RyanMiller3039 needs your support in the #NHLFanChoice Awards. Today is the last day to vote!



➡️ https://t.co/INGKjiHzR1 pic.twitter.com/ZNaE8g7Htg