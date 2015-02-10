Овечкин записал поздравление с Днем России: «В хоккее мне всегда помогает русский дух»

Российские хоккеисты, выступающие в , поздравили своих соотечественников с днем страны.

Поздравление записали форварды и Евгений Кузнецов, защитник команды Дмитрий Орлов, нападающий и форвард Владимир Тарасенко из «Сент-Луиса».

«Сердечно поздравляю с праздником всех русских людей, которые живут и трудятся в России и за ее пределами. Россия – страна с тысячелетней историей и уникальным наследием, соединившая на огромном пространстве множество народов, территорий и культур.

Наша страна богата плеядой известных людей. Здесь родились поистине великие музыканты, писатели, поэты, архитекторы, врачи, ученые, спортсмены. А сколько у нас героев отваги! Мы всегда будем уважать и чтить их подвиги.

Свои действия и награды в спорте я всегда посвящаю своей семье, своей Отчизне. В хоккее мне всегда помогает русский дух. Мы все ответственны за процветание и развитие нашей страны. С праздником! С Днем России!» – сказал Овечкин.

«В этот день мы чествуем нашу страну. Я горжусь тем, что я русский, горд нести российский флаг везде, где бы я ни находился. Я из Магнитогорска, и мне очень дорога и близка российская земля, моя родина», – отметил Малкин.