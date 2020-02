«Вашингтон» подарил Овечкину часы в цветах флага России в честь 700-го гола в НХЛ

«Вашингтон» поздравил капитана команды Александра Овечкина с 700-м голом в НХЛ.

Торжественная церемония состоялась перед матчем против «Виннипега» (4:3 Б).

Клуб подарил форварду часы фирмы Hublot в титановом корпусе с цифрой 700 на циферблате.

Ремешок и циферблат оформлены в цветах флага России.

Напомним, россиянин забросил 700-ю шайбу в лиге 23 февраля в матче против «Девилс» (2:3).

A closer look at that #700vi Watch for @ovi8 👀 pic.twitter.com/JGSgJJH4Rd