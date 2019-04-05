Тодд Рирден: «В идеальном мире Овечкина и Ковальчука надо было соединить 10 лет назад»

Главный тренер Тодд Рирден высказался касательно перехода форварда из «Монреаля» в «Кэпиталс».

Ковальчук впервые в карьере выступает в одной команде с Александром Овечкиным.

«Это довольно уникальная ситуация, потому что в одной команде будут играть два заметных российских хоккеиста, оказавших значительное влияние на этот вид спорта в своей стране. Они были большой и важной частью успеха хоккея в своей стране, вдохновили многих ребят и сейчас являются важной частью НХЛ.

В идеальном мире их надо было соединить 10 лет назад. Но они оба правильно заботятся о себе, тренируются и ставят главной целью победу в Кубке Стэнли. Такова их цель и в этой команде», – сказал Рирден.

Дебют Ковальчука за «Вашингтон» посекундно: играл хорошо, но в итоге привез гол

Генменеджер «Вашингтона»: «Думаю, Овечкин и Ковальчук заранее обговорили, что хотят играть вместе»