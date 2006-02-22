🎉🎉🎉Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Нью-Джерси» (2:2, третий период).

Россиянин забросил 700-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.

Всего в 1144 играх в регулярках форвард набрал 1270 (700+570) очков.

Овечкин стал 8-м игроком в истории, кому покорилась эта отметка. Более 700 голов на счету Майка Гартнера (708), Фила Эспозито (717), Марселя Дионна (731), Бретта Халла (741), Яромира Ягра (766), Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).

У Овечкина – 700 голов в НХЛ! Быстрее забивал только Гретцки

 
НХЛ
22 февраля

700-й гол Овечкина в НХЛ!!! Нью-Джерси – Вашингтон. 22 февраля 2020 года. НХЛ

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