🎉🎉🎉Овечкин забросил 700-ю шайбу в НХЛ

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился голом в матче с «Нью-Джерси» (2:2, третий период).
Россиянин забросил 700-ю шайбу в чемпионатах НХЛ.
Всего в 1144 играх в регулярках форвард набрал 1270 (700+570) очков.
Овечкин стал 8-м игроком в истории, кому покорилась эта отметка. Более 700 голов на счету Майка Гартнера (708), Фила Эспозито (717), Марселя Дионна (731), Бретта Халла (741), Яромира Ягра (766), Горди Хоу (801) и Уэйна Гретцки (894).
У Овечкина – 700 голов в НХЛ! Быстрее забивал только Гретцки
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