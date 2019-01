Твиттер МЧМ-2019 поблагодарил фанатов. В их видео нет только флага России

Организаторы МЧМ-2019 поблагодарили болельщиков за интерес к турниру в Ванкувере.

В твиттере молодежного чемпионата мира появилось 20-секундное видео с флагами девяти из десяти участников МЧМ-2019.

Только флаг сборной России, завоевавшей бронзу на турнире, не попал в 20-секундный ролик.

«Фанаты, вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и болельщикам со всего мира.

Вы вписали этот турнир в историю», – говорится в подписи к видео в твиттере.

Напомним, что сборная Финляндии стала чемпионом, обыграв в финале команду США (3:2).

У России – бронза МЧМ. Похоже, это наше место

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ