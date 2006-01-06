МЧМ-2019. Кочетков признан лучшим вратарем турнира, Романов – лучшим защитником

Директорат МЧМ-2019 назвал лучших игроков турнира.

Лучшим вратарем стал представитель сборной России Петр Кочетков, лучшим защитником – еще один россиянин .

В 5 матчах на турнире Кочетков отражал 95,3% бросков при коэффициенте надежности 1.45.

Романов стал самым результативным защитником турнира с 8 (1+7) очками в 7 матчах, а также лидером по полезности с «+12».

Лучшим нападающим назван американец Райан Пелинг, который стал также обладателем приза самому ценному игроку турнира по итогам голосования журналистов.

У России – бронза МЧМ. Похоже, это наше место