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    МЧМ-2019. Кочетков признан лучшим вратарем турнира, Романов – лучшим защитником

    Теги молодежная сборная России молодежная сборная США молодежный чемпионат мира Райан Пелинг Александр Романов Петр Кочетков Хоккей

    Директорат МЧМ-2019 назвал лучших игроков турнира.

    Лучшим вратарем стал представитель сборной России Петр Кочетков, лучшим защитником – еще один россиянин Александр Романов.

    В 5 матчах на турнире Кочетков отражал 95,3% бросков при коэффициенте надежности 1.45. 

    Романов стал самым результативным защитником турнира с 8 (1+7) очками в 7 матчах, а также лидером по полезности с «+12». 

    Лучшим нападающим назван американец Райан Пелинг, который стал также обладателем приза самому ценному игроку турнира по итогам голосования журналистов. 

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