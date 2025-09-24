  • Спортс
  • Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку трофей Кубка: «Как только я зашел на стадион, «Зенит» сразу отыгрался. Министр-то фартовый для них, получается»
12

Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку трофей Кубка: «Как только я зашел на стадион, «Зенит» сразу отыгрался. Министр-то фартовый для них, получается»

Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку награду за FONBET Кубок России.

– Премию [«Футбольный джентльмен года»] Константину Тюкавину вручали. Очень даровитый футболист, слежу за его карьерой, как и все болельщики. Кстати, в прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?

– А как же…

– Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита»!» – сказал глава Минспорта России. Михаил Дегтярев.

Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57102 голоса
Усман ДембелеУсман Дембеле
ВитиньяВитинья
ПедриПедри
РафиньяРафинья Диас
Мохамед СалахМохамед Салах
Ашраф ХакимиАшраф Хакими
Ламин ЯмальЛамин Ямаль
Килиан МбаппеКилиан Мбаппе
Джанлуиджи ДоннаруммаДжанлуиджи Доннарумма
Жоау НевешЖоау Невеш
Кто-то другойЗолотой мяч
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
