Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку трофей Кубка: «Как только я зашел на стадион, «Зенит» сразу отыгрался. Министр-то фартовый для них, получается»

Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку награду за FONBET Кубок России.

– Премию [«Футбольный джентльмен года»] Константину Тюкавину вручали. Очень даровитый футболист, слежу за его карьерой, как и все болельщики. Кстати, в прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?

– А как же…

– Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика » им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита »!» – сказал глава Минспорта России. Михаил Дегтярев.

