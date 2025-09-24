Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку трофей Кубка: «Как только я зашел на стадион, «Зенит» сразу отыгрался. Министр-то фартовый для них, получается»
Дегтярев вспомнил, как вручал Семаку награду за FONBET Кубок России.
– Премию [«Футбольный джентльмен года»] Константину Тюкавину вручали. Очень даровитый футболист, слежу за его карьерой, как и все болельщики. Кстати, в прошлом году я же вручал Кубок России Сергею Семаку, помните?
– А как же…
– Грандиозная победа была «Зенита». «Балтика» им забила. Но как только я зашел на стадион и занял место в ложе, «Зенит» сразу отыгрался. Молодец! Министр-то фартовый, получается, для «Зенита»!» – сказал глава Минспорта России. Михаил Дегтярев.
Дегтярев о критике лимита: «Семак – кто это? Зачем мне это знать? У нас главных тренеров – тьма. Карпина знаю – я его в свое время согласовал, могу не согласовать в следующий раз»
Кому бы вы отдали «Золотой мяч»?57102 голоса
Усман Дембеле
Витинья
Педри
Рафинья
Мохамед Салах
Ашраф Хакими
Ламин Ямаль
Килиан Мбаппе
Джанлуиджи Доннарумма
Жоау Невеш
Кто-то другой
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Комсомольская правда»
