Дегтярев о бывшем руководстве ФТАР: «Очень реакционная фронда внутри, которая не понимала, куда она движется и ведет тяжелую атлетику»
Михаил Дегтярев рассказал о реакционной фронде внутри федерации тяжелой атлетики.
Ранее на безальтернативной основе президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) избрали Александра Винокурова. До 8 июня ФТАР возглавлял Дмитрий Василенко.
«У Александра Винокурова тяжелый был кейс. Очень реакционная фронда внутри, я говорю об этом в открытую. Которая не понимала вообще, куда она движется и ведет тяжелую атлетику. Даю оценку: она вела в тупик.
Теперь новая команда в тяжелой атлетике – Александр Семенович Винокуров возглавил, он уже познакомился с президентом международной федерации, получил его благословение. Уверен, в тяжелой атлетике все будет хорошо», – сказал министр спорта РФ.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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