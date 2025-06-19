  • Спортс
  • Тяжелая атлетика
  • Новости
  • Дегтярев о бывшем руководстве ФТАР: «Очень реакционная фронда внутри, которая не понимала, куда она движется и ведет тяжелую атлетику»
0

Дегтярев о бывшем руководстве ФТАР: «Очень реакционная фронда внутри, которая не понимала, куда она движется и ведет тяжелую атлетику»

Михаил Дегтярев рассказал о реакционной фронде внутри федерации тяжелой атлетики.

Ранее на безальтернативной основе президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) избрали Александра Винокурова. До 8 июня ФТАР возглавлял Дмитрий Василенко.

«У Александра Винокурова тяжелый был кейс. Очень реакционная фронда внутри, я говорю об этом в открытую. Которая не понимала вообще, куда она движется и ведет тяжелую атлетику. Даю оценку: она вела в тупик.

Теперь новая команда в тяжелой атлетике – Александр Семенович Винокуров возглавил, он уже познакомился с президентом международной федерации, получил его благословение. Уверен, в тяжелой атлетике все будет хорошо», – сказал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
Министерство спорта России
ФТАР
Александр Винокуров
logoМихаил Дегтярев
Дмитрий Василенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелая атлетика в Telegram
Материалы по теме
Михаил Дегтярев: «Для старой спортивной элиты отлично, когда мы не допущены. Можно списать собственную управленческую импотенцию на внешнюю конъюнктуру»
53сегодня, 09:11
Депутат Даванков попросил Дегтярева отменить Fan ID для детей до 14 лет
52вчера, 09:13
Дегтярев о допуске легкоатлетов: «У Фрадкова сложный кейс, ведь глава World Athletics Коу имеет репутацию русофоба»
117 июня, 14:38
Главные новости
Российский тяжелоатлет Покатилов отстранен за нарушение антидопинговых правил
сегодня, 06:24
Дегтярев о Винокурове во главе ФТАР: «Это логичный шаг в рамках заданного Минспортом тренда на усиление управленческих позиций в отрасли»
18 июня, 13:56
Глава ФТАР Винокуров: «Долгосрочная стратегическая цель – проведение ЧМ по тяжелой атлетике на территории РФ»
18 июня, 13:05
Михаил Кокляев вошел в исполком Федерации тяжелой атлетики России
8 июня, 12:50
Глава инвестгруппы «Марафон» Винокуров избран президентом Федерации тяжелой атлетики России. Он был единственным кандидатом
38 июня, 12:26
«Нам по силам на ОИ-2028 выстрелить с каким-то результатом. Есть предпосылки, есть люди, просто нужны определенные шаги». Замминистра спорта Морозов о тяжелой атлетике
8 июня, 11:10
Экс-глава Федерации тяжелой атлетики России: «Глубокую ошибку совершают спортсмены, подписывая декларацию и выступая в нейтральном статусе»
668 июня, 06:44
РУСАДА сообщает в МВД о всех нарушениях антидопинговых правил
65 июня, 09:45
Тяжелоатлеты лидируют по количеству дисквалификаций за допинг среди российских спортсменов
15 июня, 07:42
Российский штангист Бочков лишен бронзы чемпионата Европы-2019 из-за допинг-бана
27 мая, 07:01
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
825 февраля, 18:35
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года
223 сентября 2024, 14:30
Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»
1617 ноября 2023, 20:00
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне
112 июня 2023, 11:04
Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
1226 января 2023, 13:50
Европейские олимпийские комитеты создали комиссию по разрешению споров с ОКР
629 июля 2022, 18:25
РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA
115 марта 2022, 14:59
Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборные России и Беларуси от соревнований
4 марта 2022, 16:47
Максим Агапитов: «В этом году сборные России по тяжелой атлетике установили рекорд по количеству наград. Это дает надежду на хорошее будущее»
130 декабря 2021, 15:21
Депутат Свищев о трансгендерах: «Пусть проводят гей-олимпиады. Если они хотят метаться туда-сюда, пусть бесятся как хотят»
2923 декабря 2021, 19:26