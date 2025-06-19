Дегтярев о бывшем руководстве ФТАР: «Очень реакционная фронда внутри, которая не понимала, куда она движется и ведет тяжелую атлетику»

Михаил Дегтярев рассказал о реакционной фронде внутри федерации тяжелой атлетики.

Ранее на безальтернативной основе президентом Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) избрали Александра Винокурова. До 8 июня ФТАР возглавлял Дмитрий Василенко.

«У Александра Винокурова тяжелый был кейс. Очень реакционная фронда внутри, я говорю об этом в открытую. Которая не понимала вообще, куда она движется и ведет тяжелую атлетику. Даю оценку: она вела в тупик.

Теперь новая команда в тяжелой атлетике – Александр Семенович Винокуров возглавил, он уже познакомился с президентом международной федерации, получил его благословение. Уверен, в тяжелой атлетике все будет хорошо», – сказал министр спорта РФ.