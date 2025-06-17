1

Дегтярев о допуске легкоатлетов: «У Фрадкова сложный кейс, ведь глава World Athletics Коу имеет репутацию русофоба»

Михаил Дегтярев высказался о работе над допуском российских легкоатлетов.

«Какие федерации ведут наиболее конструктивную работу по возвращению российских атлетов на международную арену, видно по результатам. Из новых руководителей это президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Первой ласточкой был чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, а сейчас готовимся к чемпионату мира в Сингапуре.

Мазепин лично общается с необходимыми людьми, как и президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, который принимал (в Москве президента Международной федерации гимнастики Моринари) Ватанабэ, как и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, у которого сложный кейс, ведь глава World Athletics Себастьян Коу имеет репутацию русофоба.

К сожалению, после его проигрыша на выборах президента МОК мы видим продолжение санкционной политики против российской легкой атлетики и некоторую реакционность. Но время лечит, так что будем продолжать работать», – сказал министр спорта РФ.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Р-Спорт
logoсборная России
Петр Фрадков
logoМихаил Дегтярев
ВФЛА
Олег Белозеров
Федерация водных видов спорта России
отстранение и возвращение России
Министерство спорта России
Дмитрий Мазепин
logoСебастьян Коу
World Athletics (IAAF)
logoсборная России жен
Федерация гимнастики России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Дегтярев о Винокурове во главе ФТАР: «Это логичный шаг в рамках заданного Минспортом тренда на усиление управленческих позиций в отрасли»
18 июня, 13:56
Михаил Дегтярев: «Создание объединенной Федерации гимнастики России стало логичным шагом, соответствующим международной практике»
130 мая, 11:32
ВФЛА: «Мы рассчитывали на более гибкий подход со стороны World Athletics в отношении допуска российских атлетов»
1026 марта, 06:15
Главные новости
Депутат Хамитов предложил ввести в школах систему спортивного наставничества: «Это оказывает колоссальное влияние на мотивацию и воспитание»
12сегодня, 11:04
Федор Иванов: «Мой кумир — Криштиану Роналду. Он же тоже любит показать хейтерам»
1сегодня, 10:48
Томас Бах встретился с папой римским: «В Париже спортсмены показали, каким был бы мир, если бы все жили в духе олимпийского мирного сосуществования»
22сегодня, 09:05
Отец братьев Ингебригтсенов получил 15 суток условно по делу о жестоком обращении с детьми. Он оправдан по большинству пунктов обвинения
вчера, 13:35
Арман Дюплантис: «Я не так уж далек от результата 6,30 м. Для этого просто нужен идеальный день»
вчера, 06:40
«Бриллиантовая лига». Дюплантис выиграл с мировым рекордом в Стокгольме, Бенджамин, Фемке Бол, Олислагерс одержали победы, Магучих – 2-я, Вархольм – 3-й
1615 июня, 17:58
Арман Дюплантис в 12-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом – 6,28 м
2415 июня, 17:34
Россиянка Софья Якушина стала 3-й на студенческом чемпионате США в семиборье
115 июня, 16:15
Папа римский Лев: «Наши надежды побуждают сделать мир спорта ареной, где человеческие ценности воплощаются и передаются другим ради созидания лучшего мира»
615 июня, 08:58
Экс-россиянка Елена Куличенко победила на студенческом чемпионате США в прыжках в высоту
515 июня, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
24 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04
Дегтярев о Российском спортивном фонде: «Сложный был законопроект с точки зрения согласования. Поправки утверждены, направлены в парламент»
526 мая, 13:51
Лев Лещенко: «Мы сейчас отрезаны от ярких международных событий, «витрина» спорта не работает. В культурной сфере то же самое происходит»
925 апреля, 19:02
Бывший генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун станет почетным членом МОК
20 марта, 14:57
«За последнее время появился оптимизм насчет тотального разбана нашего спорта». Почетный президент ОКР Жуков о санкциях
516 марта, 19:46
Депутат Свищев о снятии санкций с Дегтярева: «Это упростит общение с МОК и международными федерациями. Теперь у нас больше возможностей»
114 марта, 14:25