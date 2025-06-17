Дегтярев о допуске легкоатлетов: «У Фрадкова сложный кейс, ведь глава World Athletics Коу имеет репутацию русофоба»

Михаил Дегтярев высказался о работе над допуском российских легкоатлетов.

«Какие федерации ведут наиболее конструктивную работу по возвращению российских атлетов на международную арену, видно по результатам. Из новых руководителей это президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Аркадьевич Мазепин. Первой ласточкой был чемпионат мира на короткой воде в Будапеште, а сейчас готовимся к чемпионату мира в Сингапуре.

Мазепин лично общается с необходимыми людьми, как и президент Федерации гимнастики России Олег Белозеров, который принимал (в Москве президента Международной федерации гимнастики Моринари) Ватанабэ, как и президент Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков, у которого сложный кейс, ведь глава World Athletics Себастьян Коу имеет репутацию русофоба.

К сожалению, после его проигрыша на выборах президента МОК мы видим продолжение санкционной политики против российской легкой атлетики и некоторую реакционность. Но время лечит, так что будем продолжать работать», – сказал министр спорта РФ.