Глава ФТАР Винокуров: «Долгосрочная стратегическая цель – проведение ЧМ по тяжелой атлетике на территории РФ»

Александр Винокуров назвал главные задачи Федерации тяжелой атлетики России.

Сегодня Винокуров был избран президентом организации.

«Одним из приоритетных направлений деятельности ФТАР будет являться восстановление полноправного участия российских спортсменов в международных соревнованиях. Достижение указанной цели требует консолидации усилий и конструктивного взаимодействия с международными спортивными организациями.

Ключевую роль в решении данного вопроса играет поддержка со стороны органов государственной власти, в частности Министерства спорта РФ. Наряду с этим, важным фактором является использование личных контактов и опыта в сфере международного бизнеса для выстраивания эффективной коммуникации с международными спортивными федерациями.

Предполагается активное взаимодействие с Международной и Европейской федерациями тяжелой атлетики с целью донесения позиции Министерства спорта РФ и ФТАР по ключевым вопросам, включая восстановление права российских спортсменов на полноценное участие в международных соревнованиях, возвращение представителей нашей страны в руководящие органы Международной и Европейской федераций тяжелой атлетики, увеличение числа международных турниров, проводимых на территории нашей страны.

Долгосрочной стратегической целью является организация и проведение чемпионата мира по тяжелой атлетике на территории РФ», – заявил Винокуров незадолго до избрания.

«Все проблемы тяжелой атлетики решаемы, их просто надо брать и решать. Мы настроены выстроить такую систему, которая будет работать на долгосрочную перспективу и решать задачи, стоящие перед нами: от залов и оборудования до зарплат тренеров и популяризации спорта. Будем объединять усилия, ресурсы и возможности, чтобы вернуть российской тяжелой атлетике заслуженное место на мировой спортивной арене», – отметил Винокуров после победы на выборах.