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  • «Нам по силам на ОИ-2028 выстрелить с каким-то результатом. Есть предпосылки, есть люди, просто нужны определенные шаги». Замминистра спорта Морозов о тяжелой атлетике
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«Нам по силам на ОИ-2028 выстрелить с каким-то результатом. Есть предпосылки, есть люди, просто нужны определенные шаги». Замминистра спорта Морозов о тяжелой атлетике

В Минспорте считают, что российские тяжелоатлеты могут достичь успеха на ОИ-2028.

Летние Олимпийские игры 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

«Я абсолютно точно верю, что нам по силам через 3,5 года на Олимпиаде в Лос-Анджелесе выстрелить с каким-то результатом. Есть предпосылки для этого, есть люди. Просто нужно сделать определенные шаги», – сказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов на внеочередной конференции Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Ранее в Минспорте поддержали кандидатуру Александра Винокурова на пост президента ФТАР.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
ФТАР
Алексей Морозов
logoЛос-Анджелес-2028
logoОлимпийская сборная России
Министерство спорта России
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