Михаил Кокляев вошел в исполком Федерации тяжелой атлетики России
Михаил Кокляев вошел в исполнительный комитет Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).
Сегодня в Москве проходит внеочередная отчетно-выборная конференция ФТАР.
Кокляеву 46 лет, он восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике. Также занимался пауэрлифтингом, боксом и различными видами силового экстрима.
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Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Р-Спорт»
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