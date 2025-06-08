Михаил Кокляев вошел в исполком Федерации тяжелой атлетики России

Михаил Кокляев вошел в исполнительный комитет Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР).

Сегодня в Москве проходит внеочередная отчетно-выборная конференция ФТАР.

Кокляеву 46 лет, он восьмикратный чемпион России по тяжелой атлетике. Также занимался пауэрлифтингом, боксом и различными видами силового экстрима.

«Каждое утро у меня в голове: «Я – русский спортсмен, семьянин. Убил человека». Проникновенное интервью Михаила Кокляева