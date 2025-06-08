Глава инвестгруппы «Марафон» Винокуров избран президентом Федерации тяжелой атлетики России. Он был единственным кандидатом

Александр Винокуров избран президентом Федерации тяжелой атлетики России.

Сегодня в Москве проходит внеочередная конференция ФТАР. Глава инвестиционной группы «Марафон» Винокуров был единственным кандидатом на пост.

С ноября 2024-го федерацией руководил Дмитрий Василенко, но его работой, по информации «Матч ТВ», были недовольны в Министерстве спорта РФ.

Незадолго до избрания Винокуров заявил на конференции, что намерен исправить текущее положение дел во ФТАР.

«Есть срочные вопросы, которыми мы будем заниматься сразу. Мы специализируемся на построении и управлении сложными системами и хотим наши лучшие практики и знания принести в тяжелую атлетику. Мы все любим этот спорт, нас всех не устраивает текущее положение дел. Поэтому мы объединим все наши усилия, наши ресурсы, старания, идеи и сделаем так, чтобы тяжелая атлетика опять занимала то место, где она заслуживает быть.

Есть международные практики самых передовых и успешных федераций, и будем их внедрять. Что касается моей загруженности, я считаю, что не бывает перегруженности, бывает плохое управление. Есть много примеров людей, у которых намного больше загруженности и намного шире сфера ответственности, чем у меня.

Лучший пример – это наш президент, настоящий президент, он у нас один. И он успевает, поэтому это все вопрос правильной команды. И, в принципе, я не брал бы на себя такую ответственность, в первую очередь перед всеми вами, перед спортсменами, если бы не понимал, как свое время распределять так, чтобы должное время и мое внимание уделялось тяжелой атлетике», – отметил Винокуров.