Штангист Гараев о чемпионате мира в Норвегии: «Главное, чтобы дали въездные визы. Многое будет зависеть от позиции международной федерации»
Штангист Гараев оценил вероятность выступления россиян на ЧМ в Норвегии.
Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Ферде со 2 по 11 октября.
«Что касается вероятности нашего выступления на чемпионате мира в Норвегии, то самое главное, чтобы нам дали въездные визы. А то, что турнир пройдет в Скандинавии, то это уже не так важно.
Многое будет зависеть от позиции международной федерации. К примеру, глава европейской федерации очень нетерпимо относится к тому, когда тяжелую атлетику смешивают с политикой.
Если какая-то страна-организатор не дает визы спортсменам из какой-то страны, то она больше не сможет проводить такие старты. Про позицию президента международной федерации я не могу пока ничего сказать», – сказал призер ЧМ-2021 Зулфат Гараев.
