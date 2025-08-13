  • Спортс
  • Штангист Гараев о чемпионате мира в Норвегии: «Главное, чтобы дали въездные визы. Многое будет зависеть от позиции международной федерации»
0

Штангист Гараев о чемпионате мира в Норвегии: «Главное, чтобы дали въездные визы. Многое будет зависеть от позиции международной федерации»

Штангист Гараев оценил вероятность выступления россиян на ЧМ в Норвегии.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике пройдет в норвежском Ферде со 2 по 11 октября.

«Что касается вероятности нашего выступления на чемпионате мира в Норвегии, то самое главное, чтобы нам дали въездные визы. А то, что турнир пройдет в Скандинавии, то это уже не так важно.

Многое будет зависеть от позиции международной федерации. К примеру, глава европейской федерации очень нетерпимо относится к тому, когда тяжелую атлетику смешивают с политикой.

Если какая-то страна-организатор не дает визы спортсменам из какой-то страны, то она больше не сможет проводить такие старты. Про позицию президента международной федерации я не могу пока ничего сказать», – сказал призер ЧМ-2021 Зулфат Гараев.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по тяжелой атлетике
Зулфат Гараев
logoсборная России
ТАСС
