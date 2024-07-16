Глава ФТАР о переносе Игр дружбы: «Официальной информации у меня нет. Я не имею права озвучивать»

Теги ФТАР Максим Агапитов ТАСС Игры дружбы Тяжелая атлетика

Глава ФТАР заявил, что у него нет официальной информации о переносе Игр дружбы.

«Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею права озвучивать», – сказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Ранее Агапитов заявил: «Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год».

Соревнования по 33 летним видам спорта изначально были запланированы на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Информация об их возможном переносе появилась в СМИ в июне.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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9 комментариев
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Так нет или тебе рот заткнули?
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Информации нет и не имею права озвучивать - это немного разные вещи, не?
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Да на уж не вовремя эти со своей олимпиадой высрались, все тв-контракты забрали
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Как быстро сдал назад :)
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"В" - величие...
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Я просто жук
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Так все-таки нет информации, или просто не может озвучивать
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Т - тайна !!!!!!!!!!!!
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Чот не сразу понял, что за виды спорта, которым по 33
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