Глава ФТАР о переносе Игр дружбы: «Официальной информации у меня нет. Я не имею права озвучивать»

Глава ФТАР заявил, что у него нет официальной информации о переносе Игр дружбы.

«Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею права озвучивать», – сказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Ранее Агапитов заявил: «Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год».

Соревнования по 33 летним видам спорта изначально были запланированы на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Информация об их возможном переносе появилась в СМИ в июне.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов