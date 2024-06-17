Максим Агапитов: «США желают нанести стратегическое поражение нашему спорту на протяжении последних 8 лет»

Максим Агапитов не верит, что Россия выступит на Олимпиаде-2028.

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«Я бы не стал гадать на эту тему, потому что мир меняется очень стремительно. Соединенные Штаты в нашем лице видят именно врага и настраивают всех остальных, они желают нанести стратегическое поражение нашему спорту на протяжении как минимум последних восьми лет.

И сейчас мы видим, как вырисовывается их тактическое неспортивное поведение, нацеленное именно на то, чтобы разрушить наши ценности, разрушить нашу выстроенную годами систему подготовки спортсменов, дискредитировать, создать негативный имидж.

Учитывая сегодняшнюю ситуацию, сложно поверить, что она быстро изменится в 2028 году. Но, с другой стороны, мир стремительно мчится и меняется, поэтому исключать я ничего не буду. Мы скучаем по тому олимпийскому движению, которое мы знаем, которое мы вместе создавали когда-то, именно вместе со всеми континентами, со всеми федерациями, со всеми странами.

Возможно, произойдет чудо, и мы действительно будем вместе», – сказал президент Федерации тяжелой атлетики России.