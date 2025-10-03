0

Российские паралимпийцы выступят на чемпионате мира по пауэрлифтингу с флагом и гимном страны

Паралимпийцы выступят на ЧМ по пауэрлифтингу с флагом и гимном России.

Об этом ТАСС сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков. Турнир пройдет в Египте с 11 по 18 октября.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) объявил о полном восстановлении в правах Паралимпийского комитета России. Спортсмены смогут выступать на соревнованиях с флагом и гимном страны, но в тех видах спорта, где МПК выполняет функции международных федераций: это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

«После окончания Генеральной ассамблеи Международного паралимпийского комитета в Сеуле ПКР направил запрос о пересмотре статуса российских паралимпийцев на проходящем чемпионате мира по легкой атлетике, а также на предстоящих чемпионате Европы по пулевой стрельбе и чемпионате мира по пауэрлифтингу.

Несмотря на то, что решение Генассамблеи вступает в силу сразу после ее окончания, легкоатлеты и стрелки выступают на соревнованиях в нейтральном статусе. В качестве обоснования организаторы ссылаются на то, что практически невозможно внести в столь короткие сроки все необходимые изменения в протокол, включая флаги, гимны, униформу, имена и обозначения, таблицу медалей и так далее.

А вот в отношении мирового первенства по пауэрлифтингу мы получили уведомление от Всемирной федерации парапауэрлифтинга о том, что в соревнованиях будет выступать сборная России – со всеми национальными атрибутами – спортсмены в экипировке сборной, с гербом и флагом, а при завоевании золотой медали на награждении будет звучать гимн РФ», – сказал Рожков.

Наших паралимпийцев пустили на Игры с флагом и гимном! Вот как Россия этого добилась

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoпаралимпийская сборная России
ТАСС
Павел Рожков
МПК
пауэрлифтинг
ПКР
