Глава Федерации тяжелой атлетики Европы предложил МОК убрать нейтральные статусы для России и Беларуси

Президент Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF) Астрит Хассани отправил письмо главе Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри с предложением вернуть российским и белорусским спортсменам право выступать под флагами своих стран. 

«Сегодня я обращаюсь к вам в качестве президента Европейской федерации тяжелой атлетики (EWF), и в более широком смысле, как твердо верящий в фундаментальные ценности олимпийского движения: нейтралитет, инклюзивность и объединяющая сила спорта превыше всех политических и идеологических разногласий.

За последние месяцы я получил сообщения от различных европейских национальных федераций, в которых выражалась обеспокоенность и требовалась ясность относительно дальнейшего использования статуса AIN (индивидуального нейтрального спортсмена) для российских и белорусских спортсменов.

Возникли вопросы о последовательности и беспристрастности, особенно после недавнего решения по Паралимпийским играм и призывов к Израилю рассмотреть аналогичный вопрос в связи с продолжающимися военными конфликтами. Эта ситуация подчеркивает важность четкого и последовательного применения принципов в международном спорте.

Хотя я понимаю сложности, которые привели к принятию этого решения, в соответствии с принципами отсутствия обратной силы, поскольку в настоящее время олимпийское перемирие не нарушается, я со всем уважением призываю Международный олимпийский комитет пересмотреть свое решение о его продлении.

Если Олимпийский комитет России (ОКР) нарушил Олимпийскую хартию, объединив региональные спортивные организации с территорий, признанных на международном уровне частью Украины, то тогда любые санкции должны быть направлены конкретно на ответственных лиц, принимающих решения в рамках ОКР. Спортсмены, которые не имеют права влиять на политические или административные действия, предпринимаемые их НОК, не должны нести ответственность за последствия таких решений.

О спортсменах следует судить по их собственному поведению, а не по политическим действиям должностных лиц НОК. Следовательно, применение нейтрального статуса, особенно если оно основано не на отдельных нарушениях, а на национальных обстоятельствах, создает прецедент, который угрожает основополагающим принципам олимпийского движения: нейтральности, универсальности и объединяющей силе спорта», – говорится в письме главы EWF.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
