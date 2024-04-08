«Решения по подобным вопросам контролируются МОК, а реализуются марионеточными лидерами IWF противоправным путем». Агапитов о допуске россиян
Конгресс IWF не стал обсуждать тему допуска российских тяжелоатлетов.
Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Специальный конгресс Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) ранее состоялся в Пхукете.
«На конгрессе были заслушаны доклады и отчеты по всем направлениям деятельности IWF. Тема допуска российских спортсменов до международных соревнований не нашла в них отражение.
Как и в случае с гендерной или антидопинговой политиками IWF, решения по подобным стратегически важным вопросам формируются, навязываются и контролируются Международным олимпийским комитетом (МОК), а потом, как мы видим, реализуются марионеточными лидерами IWF довольно противоправным путем. Зато был представлен и утвержден конгрессом гимн IWF.
Мы по-прежнему ждем ответа по предложенной нами версии декларации о допуске всех тяжелоатлетов на международные соревнования. Считаю, наше предложение стало еще более актуальным и даже необходимым к подписанию всеми спортсменами в связи с ростом количества горячих точек в мире и стран, вовлеченных в военные конфликты.
Это явно поможет в вопросе безопасности, покажет пример политикам и напомнит о истинной миссии спорта. Наш вариант находится на рассмотрении в IWF и размещен в свободном доступе на сайте федерации» – рассказал Агапитов.
Ранее глава ФТАР назвал дискриминационными условия допуска россиян в нейтральном статусе.