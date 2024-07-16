Глава Федерации тяжелой атлетики: «Официально я знаю, что Игры дружбы перенесены на 2025 год»

Всемирные игры дружбы перенесены с 2024 на 2025 год.

Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Соревнования по 33 летним видам спорта изначально планировались на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Информация о возможном переносе уже появлялась в СМИ в июне.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», – заявил Агапитов.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов