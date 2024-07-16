Глава Федерации тяжелой атлетики: «Официально я знаю, что Игры дружбы перенесены на 2025 год»

Теги ФТАР Максим Агапитов Р-Спорт Игры дружбы Тяжелая атлетика

Всемирные игры дружбы перенесены с 2024 на 2025 год.

Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Соревнования по 33 летним видам спорта изначально планировались на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Информация о возможном переносе уже появлялась в СМИ в июне.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», – заявил Агапитов.

Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов

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4 комментария
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Ой, а что случилось?))
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Стоило покричать как всё плохо в США с организацией Копы))
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Опять государство обмануло. Теперь спортсменов. Им то обещали "Наш ответ Олимпиаде" (хотя, как водится, Олимпиада ни о чем нк спрашивала), баснословные призовые и просто нерушимость цикла подготовки.

А на выходе - пшик. Все как всегда - российское государство пообещало - а потом просто подтерлось обещаниями. И всё)

Дружба перенесена, потому что дружить никто не хочет 😂😂😂
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Ответ Станислав Токарев_1116151848
Ой, а что случилось?))
Как же так, ведь все знают, что:
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг☝🏻
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