Глава Федерации тяжелой атлетики: «Официально я знаю, что Игры дружбы перенесены на 2025 год»
Всемирные игры дружбы перенесены с 2024 на 2025 год.
Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.
Соревнования по 33 летним видам спорта изначально планировались на сентябрь 2024-го в Москве и Екатеринбурге. Информация о возможном переносе уже появлялась в СМИ в июне.
«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», – заявил Агапитов.
Наш спорт гордо ждал Игры дружбы, а когда нависла отмена – все пропали. Грустно за атлетов
А на выходе - пшик. Все как всегда - российское государство пообещало - а потом просто подтерлось обещаниями. И всё)
Дружба перенесена, потому что дружить никто не хочет 😂😂😂
Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг☝🏻