Российского штангиста Егора Иванова в третий раз дисквалифицировали за допинг

Теги допинг сборная России ТАСС Егор Иванов Тяжелая атлетика

Российский тяжелоатлет Егор Иванов в третий раз дисквалифицирован за допинг.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Первый раз Иванов был дисквалифицирован РУСАДА на восемь месяцев в 2013 году. Спустя три года его отстранили на восемь лет за повторное нарушение антидопинговых правил, тогда спортсмен отказался сдавать допинг-пробу. 

В третий раз Иванова дисквалифицировали на три года и четыре месяца на основании базы данных LIMS московской антидопинговой лаборатории. 

Согласно информации Международного агентства допинг-тестирования (ITA), нарушение антидопинговых правил Ивановым случилось 18 марта 2012 года. Его результаты с 18 марта 2012 года и до 7 марта 2022 года аннулированы.

Иванов будет лишен серебряной медали юниорского чемпионата Европы 2014 года. Срок отстранения истечет 28 мая 2026 года.

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3 комментария
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Любопытно - четвертый раз будет? :)
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