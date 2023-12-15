Вероника Логинова: «Биопаспорта ведутся для всех тестируемых РУСАДА. Было бы правильным ввести это требование для всех потенциальных участников Игр»

В РУСАДА предложили ввести биопаспорта для всех потенциальных олимпийцев.

Об этом сообщила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Ранее Всемирное антидопинговое агентство ( ) призвало ввести биологические паспорта для спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже-2024

«Программа биологического паспорта, как минимум стероидный модуль, ведется для всех тестируемых спортсменов. Было бы правильным ввести данное требование в отношении всех потенциальных участников Олимпийских игр, не только в отношении россиян.

Отбор проб, который организован РУСАДА, проходит при соблюдении всех международных стандартов. Некоторые требования к организации процедуры допинг-контроля даже строже, чем у других антидопинговых организаций.

Эксперты, которые действительно разбираются в вопросах тестирования, проанализировали всю необходимую информацию и сделали верные выводы. Ведущие российские спортсмены в 2023 году были неоднократно протестированы и РУСАДА, о чем информация размещена на нашем сайте, и международными организациями, эту информацию публикуют международные организации.

Мы уже сталкивались с попытками иностранных СМИ дискредитировать российскую антидопинговую программу и спокойно реагируем. Мы уверены, что у нас все в порядке: пробы анализируются в аккредитованных лабораториях, находятся на долгосрочном хранении и периодически подвергаются повторному анализу, спортсмены активно тестируются, причем тестирование проводится в том числе в «закрытых городах».

Так ли дела обстоят у тех, кто периодически пытается поставить под сомнение качество нашей работы? Это еще надо проверить.

Даже если сравнить, например, то, как предоставлены данные: на нашем сайте полная информация с фамилиями и именами спортсменов. Коллеги же из других национальных антидопинговых организаций, включая США, подробную информацию предпочитают не показывать.

Мы желаем всем антидопинговым организациям в наступающем 2024 году выстроить работу на самом высоком уровне, надеемся, что все смогут уделять больше времени защите прав спортсменов на честные соревнования, а не политике и анализу деятельности других организаций», – сказала .