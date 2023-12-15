Вероника Логинова: «Биопаспорта ведутся для всех тестируемых РУСАДА. Было бы правильным ввести это требование для всех потенциальных участников Игр»
В РУСАДА предложили ввести биопаспорта для всех потенциальных олимпийцев.
Об этом сообщила глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) призвало ввести биологические паспорта для спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже-2024
«Программа биологического паспорта, как минимум стероидный модуль, ведется для всех тестируемых РУСАДА спортсменов. Было бы правильным ввести данное требование в отношении всех потенциальных участников Олимпийских игр, не только в отношении россиян.
Отбор проб, который организован РУСАДА, проходит при соблюдении всех международных стандартов. Некоторые требования к организации процедуры допинг-контроля даже строже, чем у других антидопинговых организаций.
Эксперты, которые действительно разбираются в вопросах тестирования, проанализировали всю необходимую информацию и сделали верные выводы. Ведущие российские спортсмены в 2023 году были неоднократно протестированы и РУСАДА, о чем информация размещена на нашем сайте, и международными организациями, эту информацию публикуют международные организации.
Мы уже сталкивались с попытками иностранных СМИ дискредитировать российскую антидопинговую программу и спокойно реагируем. Мы уверены, что у нас все в порядке: пробы анализируются в аккредитованных лабораториях, находятся на долгосрочном хранении и периодически подвергаются повторному анализу, спортсмены активно тестируются, причем тестирование проводится в том числе в «закрытых городах».
Так ли дела обстоят у тех, кто периодически пытается поставить под сомнение качество нашей работы? Это еще надо проверить.
Даже если сравнить, например, то, как предоставлены данные: на нашем сайте полная информация с фамилиями и именами спортсменов. Коллеги же из других национальных антидопинговых организаций, включая США, подробную информацию предпочитают не показывать.
Мы желаем всем антидопинговым организациям в наступающем 2024 году выстроить работу на самом высоком уровне, надеемся, что все смогут уделять больше времени защите прав спортсменов на честные соревнования, а не политике и анализу деятельности других организаций», – сказала Вероника Логинова.