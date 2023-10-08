Олимпийский совет Азии ведет переговоры с WADA из-за флага КНДР на Азиаде: «Это очень деликатный вопрос, который нелегко решить»

Олимпийский совет Азии ведет переговоры с WADA из-за флага КНДР на Азиаде.

В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

Однако флаг использовался на Азиатских играх, которые проходят с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу, из-за чего WADA вынесло предупреждение Олимпийскому комитету Азии (ОСА).

«Мы ежедневно контактируем с WADA и пытаемся решить вопрос. Надеемся, в ближайшие пару дней нам удастся сделать то, чего они хотят.

Это очень деликатный вопрос. Его нелегко решить, но мы каждый день общаемся с WADA и надеемся, что итог будет приемлемым для обеих сторон.

Северная Корея недавно также написала письмо в их адрес, сообщив, что ее границы открыты, а офицеры допинг-контроля могут приехать для тестирования.

WADA согласилось, они вскоре отправят туда допинг-офицеров», – заявил исполняющий обязанности генерального директора OCA Винода Кумара Тивари.