Олимпийский совет Азии ведет переговоры с WADA из-за флага КНДР на Азиаде: «Это очень деликатный вопрос, который нелегко решить»

Теги WADA Азиатские игры антидопинговый комитет КНДР НОК КНДР Олимпийский совет Азии Тяжелая атлетика

Олимпийский совет Азии ведет переговоры с WADA из-за флага КНДР на Азиаде.

В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

Однако флаг использовался на Азиатских играх, которые проходят с 23 сентября по 8 октября в Ханчжоу, из-за чего WADA вынесло предупреждение Олимпийскому комитету Азии (ОСА).

«Мы ежедневно контактируем с WADA и пытаемся решить вопрос. Надеемся, в ближайшие пару дней нам удастся сделать то, чего они хотят.

Это очень деликатный вопрос. Его нелегко решить, но мы каждый день общаемся с WADA и надеемся, что итог будет приемлемым для обеих сторон.

Северная Корея недавно также написала письмо в их адрес, сообщив, что ее границы открыты, а офицеры допинг-контроля могут приехать для тестирования. 

WADA согласилось, они вскоре отправят туда допинг-офицеров», – заявил исполняющий обязанности генерального директора OCA Винода Кумара Тивари.

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3 комментария

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Лакс
"неправильные" офицеры останутся там, пока пробы не станут "правильными" (
+1
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Сергей Фетисов
Интересно,как ВАДА может запретить флаг?Разве это их прерогатива?
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Маргарита В Сафронова
Флаг сдал положительный тест на допинг. Отстранение и дисквалификация. Интересно, пожизненная или на четыре года?
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