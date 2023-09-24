«Не удалось проработать логистику». В Олимпийском совете Азии объяснили неучастие россиян в Азиатских играх

Теги МОК Олимпийская сборная России Азиатские игры Олимпийский совет Азии Рандхир Сингх Легкая атлетика

В Олимпийском совете Азии объяснили неучастие россиян в Азиатских играх.

С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу проходят Азиатские игры по летним видам спорта. Изначально на соревнования были приглашены российские и белорусские спортсмены, но Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что их участие невозможно в силу «технических причин».

«Мы направили предложение в МОК, но нам не удалось проработать логистику.

Китайский оргкомитет предоставил 500 мест, но к сожалению, не получилось с логистикой – в ином случае их (спортсменов) бы радушно приняли.

У России огромные границы с Азией. Думаю, они куда шире, нежели в европейском направлении, поэтому им (россиянам) решать, как бы они хотели действовать в будущем», – цитирует Inside the Games исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхира Сингха, который не исключил участия россиян в дальнейших турнирах.

Следующие зимние Азиатские игры пройдут в китайском Харбине в 2025 году.

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19 комментариев

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Vladislav Zhalobkevich
Это чисто китайское "решение". Они примерно так же отвечает на все письма. "Мы бы рады вам станок поставить, но логистика не позволяет, а луна в четвертом квартале не даёт её исправить. Мы вам перезвоним."
+57
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+55
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IStranger
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Это даже не смешно. Это унизительно. Примете решение уже, что никуда не едем и не напрашиваемся в ближайшие лет 10-15. Всем спокойнее станет.
Тогда придётся признать, что изоляция РФ удалась, а это противоречит генеральной линии партии.
+27
-2
+25
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Andrew Sports New
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Когда Россия станет цивилизованной неагрессивной страной и проблем с логистикой не будет.
+38
-17
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Самая цитируемая и вообще недура
Это даже не смешно. Это унизительно. Примете решение уже, что никуда не едем и не напрашиваемся в ближайшие лет 10-15. Всем спокойнее станет.
+16
-4
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Valery McCane
какая чушь
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JL JL
верим верим верим верим.
очень верим
очень очень верим. ох уж эта логистика.
+10
-2
+8
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Татьяна Солотина
По техническим причинам спортсмены теперь десятилетия дома сидеть будут
+8
-2
+6
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Rumov
Ну, как то так. Логистика подвела...
+6
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ДИОНИС
Всё гораздо проще: им не хотелось, чтобы российские спортсмены "отбирали" медали у азиатов, о чём был сделан явный намёк ранее. Вначале хотели выдавать российским призёрам дополнительные медали, но позже, видимо, решили, что это будет дорого стоить. А совсем оставить россиян без честно заработанных медалей, похоже, стало стыдно им. Поэтому и было принято "Соломоново решение": вообще не приглашать российских спортсменов на Азиатские Игры!
+8
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Viks
Бред полный
+6
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пашу
Это очень смешно, конечно: "Мы вас с удовольствием ждем, соседи, радушно примем... Только не в этот раз, ребят, логистика плоховата: 500 человек целых надо в Китай привезти - это ж целый самолет людей, а еще мячи вcякие, скакалки, плавки с очками, с такой нагрузкой Китаю не справиться".
Главное, на позитивной ноте закончили - про огромные границы, через которые наших всегда будут ждать. Если логистика позволит, конечно.

Интересно, наши пламенные трибуны от спорта выскажутся как-нибудь про данный факт (нет))
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Геннадий Тимченко
будут ли гневные заявления Титюшкина, свищева и двух алкашей-ветеранов❓🤔
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tor300358
Испугались кары от хозяев спорта в мире.
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бацко нановша
большой шелковый путь, пока только в проекте, а БАМ уже кустарником порос...
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velesss
Меня смешат бестолочи от спорта и спортсмены они хоть понимают что это - " Олимпийского совета Азии " часть международного спорта и МОК и они исполняют решения МОК , а российский комитет им точно не нужен в качестве "лишнего рта"
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floret
Ясно было, что не пустят. Подчинение МОК обязательно.
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Katerina Sunny
А логистикой на Азиатские Игры занимается тоже МОК? С этого и надо было начинать.
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velesss
Ответ Геннадий Тимченко
будут ли гневные заявления Титюшкина, свищева и двух алкашей-ветеранов❓🤔
не будут команды ведь не поступало это нам(вам) не цивилизованный Запад а Азия, которая открыто может послать на хутор бабочек ловить.
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