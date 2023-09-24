В Олимпийском совете Азии объяснили неучастие россиян в Азиатских играх.

С 23 сентября по 8 октября в китайском Ханчжоу проходят Азиатские игры по летним видам спорта. Изначально на соревнования были приглашены российские и белорусские спортсмены, но Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что их участие невозможно в силу «технических причин».

«Мы направили предложение в МОК, но нам не удалось проработать логистику.

Китайский оргкомитет предоставил 500 мест, но к сожалению, не получилось с логистикой – в ином случае их (спортсменов) бы радушно приняли.

У России огромные границы с Азией. Думаю, они куда шире, нежели в европейском направлении, поэтому им (россиянам) решать, как бы они хотели действовать в будущем», – цитирует Inside the Games исполняющего обязанности президента Олимпийского совета Азии (ОСА) Рандхира Сингха, который не исключил участия россиян в дальнейших турнирах.

Следующие зимние Азиатские игры пройдут в китайском Харбине в 2025 году.