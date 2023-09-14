Поздняков о недопуске россиян на Азиатские игры: «МОК не признал выборы руководства Олимпийского совета Азии, тем самым создав турбулентную обстановку»

Станислав Поздняков рассказал, почему России отказали в участии в Азиатских играх.

– Есть ли надежда, что Россию вернут на игры?

– Расскажу предысторию: в декабре прошлого года прошел саммит в Лозанне, в котором участники олимпийского саммита поддержали идею возвращения российских и белорусских спортсменов на спортивные соревнования.

Олимпийский совет Азии выступил с предложением начать этот процесс соревнований на территории азиатского континента и эта тема была всеми поддержана. Что произошло с момента олимпийского саммита до текущего момента, мне сложно прогнозировать.

не признал выборы руководства Олимпийского комитета Азии, которые прошли летом этого года, тем самым создав турбулентную обстановку, которая не позволила ни российским, ни белорусским спортсменам принять участия в Азиатских играх, – сказал глава .