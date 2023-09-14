Поздняков о недопуске россиян на Азиатские игры: «МОК не признал выборы руководства Олимпийского совета Азии, тем самым создав турбулентную обстановку»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Азиатские игры Олимпийский совет Азии Легкая атлетика

Станислав Поздняков рассказал, почему России отказали в участии в Азиатских играх.

– Есть ли надежда, что Россию вернут на Азиатские игры?

– Расскажу предысторию: в декабре прошлого года прошел саммит в Лозанне, в котором участники олимпийского саммита поддержали идею возвращения российских и белорусских спортсменов на спортивные соревнования.

Олимпийский совет Азии выступил с предложением начать этот процесс соревнований на территории азиатского континента и эта тема была всеми поддержана. Что произошло с момента олимпийского саммита до текущего момента, мне сложно прогнозировать.

МОК не признал выборы руководства Олимпийского комитета Азии, которые прошли летом этого года, тем самым создав турбулентную обстановку, которая не позволила ни российским, ни белорусским спортсменам принять участия в Азиатских играх, – сказал глава ОКР.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий