WADA вынесло предупреждение Олимпийскому комитету Азии за флаг КНДР на Азиатских играх

Теги WADA Азиатские игры сборная КНДР Легкая атлетика

Олимпийский комитет Азии могут наказать за флаг КНДР на Азиатских играх в Китае.

В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом. 

На Азиатских играх в Ханчжоу, которые стартовали 23 сентября, флаг КНДР присутствовал на стадионе во время церемонии открытия. Также флаг страны поднимался во время церемонии награждения на турнире по дзюдо, где представитель КНДР Чхэ Кван Чжин завоевал бронзу в категории до 60 кг. 

WADA направило письмо в Олимпийский совет Азии в связи с использованием флага КНДР. 

«При необходимости WADA инициирует дисциплинарную процедуру в отношении тех, кто нарушает подписанные договоренности», – заявили в WADA. 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Adeen
Всё же, надо валить от ВАДА надо и делать что-то своё. Они так и будут запрещать всех и всё, и периодически что-то "находить" в пробах.
Эх, если б реально объединились все азиаты в этом вопросе... Но пока их за жопу не хватает - всех всё устраивает.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий