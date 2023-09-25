WADA вынесло предупреждение Олимпийскому комитету Азии за флаг КНДР на Азиатских играх

Олимпийский комитет Азии могут наказать за флаг КНДР на Азиатских играх в Китае.

В 2021 году Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало антидопинговое агентство КНДР несоответствующим кодексу WADA, что повлекло запрет на выступление под национальным флагом.

На Азиатских играх в Ханчжоу, которые стартовали 23 сентября, флаг КНДР присутствовал на стадионе во время церемонии открытия. Также флаг страны поднимался во время церемонии награждения на турнире по дзюдо, где представитель КНДР Чхэ Кван Чжин завоевал бронзу в категории до 60 кг.

WADA направило письмо в Олимпийский совет Азии в связи с использованием флага КНДР.

«При необходимости WADA инициирует дисциплинарную процедуру в отношении тех, кто нарушает подписанные договоренности», – заявили в WADA.