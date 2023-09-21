Олег Матыцин: «Мы полностью выполнили дорожную карту по восстановлению РУСАДА»

Теги WADA РУСАДА Олег Матыцин Министерство спорта России Тяжелая атлетика

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полностью выполнена.

«Наша система борьбы с допингом признана одной из самых лучших в мире, мы полностью выполнили всю дорожную карту по восстановлению РУСАДА. Хочу поблагодарить РУСАДА за конструктивную работу.

Мы видим, что результаты сегодня очень позитивные – уровень образования и информированности всех участников спортивного движения в РФ вырос – среди тренерского и преподавательского состава и среди спортсменов. Самое главное – формирование культуры нетерпимости к допингу», – сказал Матыцин.

В мае Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщало, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. 22 сентября в Шанхае WADA вновь рассмотрит вопрос об условиях восстановления российской организации.

 

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1 комментарий

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Katerina Sunny
Кем признана? Матыцин не уточнил.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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