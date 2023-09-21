Олег Матыцин: «Мы полностью выполнили дорожную карту по восстановлению РУСАДА»

Министр спорта Олег Матыцин заявил, что дорожная карта по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА) полностью выполнена.

«Наша система борьбы с допингом признана одной из самых лучших в мире, мы полностью выполнили всю дорожную карту по восстановлению РУСАДА. Хочу поблагодарить РУСАДА за конструктивную работу.

Мы видим, что результаты сегодня очень позитивные – уровень образования и информированности всех участников спортивного движения в РФ вырос – среди тренерского и преподавательского состава и среди спортсменов. Самое главное – формирование культуры нетерпимости к допингу», – сказал Матыцин.

В мае Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщало, что РУСАДА по-прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. 22 сентября в Шанхае WADA вновь рассмотрит вопрос об условиях восстановления российской организации.

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