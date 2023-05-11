Олег Матыцин: «Требования WADA к РУСАДА являются вмешательством в законодательный процесс»

Олег Матыцин высказался о возможном несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила — Кодексу WADA.

Важно, что к операционной работе нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы.

Подобные требования WADA по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными. Аналогичные требования сейчас предъявляются, например, к ЮАР.

Считаем, что страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований WADA по обязательному изменению национального законодательства под угрозой применения санкций», — цитирует пресс-служба Минспорта.