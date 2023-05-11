Олег Матыцин: «Требования WADA к РУСАДА являются вмешательством в законодательный процесс»
Олег Матыцин высказался о возможном несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу.
Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.
«Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила — Кодексу WADA.
Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы.
Подобные требования WADA по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными. Аналогичные требования сейчас предъявляются, например, к ЮАР.
Считаем, что страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований WADA по обязательному изменению национального законодательства под угрозой применения санкций», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.
И раз "продолжает развиваться самостоятельно", то откуда такое рвение на запад?)
А на мелочах всё и вскрывается (как например сис. админ, "баловавшийся" с базами LIMS и не посмотревший на форматы дат, хотя даже школьник, знающий основы SQL, знает как составить запрос так, чтобы формат любых данных всегда был по умолчанию правильным). А если начинаешь глубже в нём разбираться, то выясняется, что и диплом о ВО у него поддельный, что в аттестате школьном "двойки, тройки и колы - все приятели мои...", что должность свою по блату получил, не имея соответствующего профильного образования, что всем, кто должен был контролировать его действия соответствующие, деньги заплачены, и они на всё закрывали глаза.