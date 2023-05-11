Олег Матыцин: «Требования WADA к РУСАДА являются вмешательством в законодательный процесс»

Теги WADA РУСАДА Олег Матыцин Легкая атлетика

Олег Матыцин высказался о возможном несоответствии РУСАДА антидопинговому кодексу.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (WADA) заявило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) по‑прежнему не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу.

«Российское законодательство полностью соответствует Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, а общероссийские антидопинговые правила — Кодексу WADA.

Важно, что к операционной работе РУСАДА нет претензий с точки зрения осуществления непосредственных функций агентства, оно независимо от государства, активно проводит образовательные программы.

Подобные требования WADA по изменению федеральных законов являются прямым вмешательством в законодательный процесс и, что непозволительно для агентства, становятся универсальными. Аналогичные требования сейчас предъявляются, например, к ЮАР.

Считаем, что страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований WADA по обязательному изменению национального законодательства под угрозой применения санкций», — цитирует Матыцина пресс-служба Минспорта.

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24 комментария

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Хрустальный Гусенок
почему бы не развить этот альтернативный миропорядок, основанный на иных принципах государственного управления и подчинения населения, внедрить альтернативные правила допинга, создать альтернативные лаборатории со специальной конструкцией, ведь единственный интерес этого движения - поднятие флага и исполнение гимна в то время как спортсмены отдают дань уважения «великим»?
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maks44
Ответ Маргарита В Сафронова
А WADA теперь деваться некуда.. В травлю российских спортсменов вбуханы огромные деньги, а результата нет: никто не продавливается, российский спорт продолжает развиваться самостоятельно. На западные спортивные истерики уже никто не обращает никакого внимания. Вот они и пытаются привлечь к себе внимание такими дикими решениями. Уже просто смешно.
Угу, наши спортсмены просто обхохотались уже.
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Viks
требования WADA по изменению федеральных законов" --- Ха-ха-ха! Безграмотное, ВАДА не требует изменять законы - ВАДА только указывает на несоответствие своему кодексу.
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karlsson27
А зачем это странам БРИКС?
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Viks
"страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований WADA" --- Ха-ха-ха! БРИКС в ВАДА не состоит, как и Спортлото. А вот страны подписанты кодекса ВАДА обязаны его соблюдать, а не искать отмазки.
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Alexander2022
Ответ Маргарита В Сафронова
А WADA теперь деваться некуда.. В травлю российских спортсменов вбуханы огромные деньги, а результата нет: никто не продавливается, российский спорт продолжает развиваться самостоятельно. На западные спортивные истерики уже никто не обращает никакого внимания. Вот они и пытаются привлечь к себе внимание такими дикими решениями. Уже просто смешно.
Я вижу истерики из России, что никуда не пускают.
И раз "продолжает развиваться самостоятельно", то откуда такое рвение на запад?)
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Viks
Ответ Andrey Novikov
СТРАНЫ-ПОДПИСАНТЫ? Это каким боком страны контактируют с ВАДА? Извини, ты бредишь!
"Это каким боком страны контактируют с ВАДА?" --- Взносы платят.
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Realist2022
Ответ Алина Бель
ага, у спортсменов спросите, как они "вздохнули" без нормальных соревнований, а не "пургу несите" как вы же сами выражаетесь.
Всё правильно говорите - пропаганда на таких, как она, и рассчитана, в частности на таких, которые в 90-е деньги свои в МММ вкладывали, ходили на сеансы ко всяким Кашпировским и т.п. При этом гос. пропагандистам и думать особо не надо было - просто копировали методы сект разных, касающиеся вовлечения людей в эти секты, когда потом люди сами им квартиры отдавали, например.
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Viks
Ответ Маргарита В Сафронова
А WADA теперь деваться некуда.. В травлю российских спортсменов вбуханы огромные деньги, а результата нет: никто не продавливается, российский спорт продолжает развиваться самостоятельно. На западные спортивные истерики уже никто не обращает никакого внимания. Вот они и пытаются привлечь к себе внимание такими дикими решениями. Уже просто смешно.
"В травлю российских спортсменов вбуханы огромные деньги" --- Кого затравили?
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Realist2022
Ответ Маргарита В Сафронова
Хватит пургу гнать . Бездоказательно обвиняете и пытаетесь залезть в наше законодательство. Лезьте к амерам , им законы меняйте., чтобы не было ТИновых.Симон и Серен.
Жулик и махинатор всегда думает, что он - самый умный, что на самом деле он всё так провернул, что комар и носа не подточит. Вот он всегда и скажет, что никто не имеет право в его дела лезть и что всё, что собеседник говорит, бездоказательно.
А на мелочах всё и вскрывается (как например сис. админ, "баловавшийся" с базами LIMS и не посмотревший на форматы дат, хотя даже школьник, знающий основы SQL, знает как составить запрос так, чтобы формат любых данных всегда был по умолчанию правильным). А если начинаешь глубже в нём разбираться, то выясняется, что и диплом о ВО у него поддельный, что в аттестате школьном "двойки, тройки и колы - все приятели мои...", что должность свою по блату получил, не имея соответствующего профильного образования, что всем, кто должен был контролировать его действия соответствующие, деньги заплачены, и они на всё закрывали глаза.
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Алина Бель
Ответ Маргарита В Сафронова
Ха-ха. Да лично мы в фигурном вздохнули с облегчением. У нас был прекрасный сезон, чистый спорт, без западной ненависти и подломти.
ага, у спортсменов спросите, как они "вздохнули" без нормальных соревнований, а не "пургу несите" как вы же сами выражаетесь.
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Алина Бель
Ответ Маргарита В Сафронова
А WADA теперь деваться некуда.. В травлю российских спортсменов вбуханы огромные деньги, а результата нет: никто не продавливается, российский спорт продолжает развиваться самостоятельно. На западные спортивные истерики уже никто не обращает никакого внимания. Вот они и пытаются привлечь к себе внимание такими дикими решениями. Уже просто смешно.
в пропаганду на таких как вы, вбуханы огромные деньги, вот это точно)))
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Realist2022
Ответ Andrey Novikov
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А вот и подъехали те, кто, вероятно, с этих схем свои проценты получают. Ну или просто люди, которых вырастила эта система наша и кто сам по уши в схемах в своей работе
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Alexander2022
Ответ Маргарита В Сафронова
Ха-ха. Да лично мы в фигурном вздохнули с облегчением. У нас был прекрасный сезон, чистый спорт, без западной ненависти и подломти.
Я вижу как вздохнули) До сих пор успокоится некоторые не могут
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Маргарита В Сафронова
Ответ Алина Бель
в пропаганду на таких как вы, вбуханы огромные деньги, вот это точно)))
Вот я удивляюсь, что вы делаете на российском портале. Есть же прекрасные национально чистые порталы. Идите туда. Так нет же.
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Andrey Novikov
Ответ Viks
"страны БРИКС могли бы совместно выступить против самой возможности навязывания требований WADA" --- Ха-ха-ха! БРИКС в ВАДА не состоит, как и Спортлото. А вот страны подписанты кодекса ВАДА обязаны его соблюдать, а не искать отмазки.
СТРАНЫ-ПОДПИСАНТЫ? Это каким боком страны контактируют с ВАДА? Извини, ты бредишь!
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Andrey Novikov
Ответ Realist2022
В травлю? Ну да, наши спортивные чиновники и руководители не такое расскажут ради сохранения своих должностей и системы выстроенной. А требования ВАДы не нравятся этим чиновникам, поскольку если принять и ввести в действие закон в том виде, в котором говорит это сделать ВАДА, то вскроются все схемы, а также то, что много где спортсменов допингом "кормят", в схемах задействованы врачи и тренеры, в том числе сборной, а руководства региональных федераций и национальных федераций всё это покрывают, ну и теперь после получения ордена Логиновой и РУСАДА в одной упряжке с ними оказалось
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