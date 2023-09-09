К Федерации тяжелой атлетики России не применят санкции в случае отказа Кашириной вернуть медали

ФТАР избежит санкций в случае отказа Татьяны Кашириной вернуть медали турниров.

Об этом сообщил глава Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов.

«В случаях, связанных с возвратом медалей, наказание третьей стороны не предусмотрено. Оно бы противоречило здравому смыслу.

Медаль является собственностью спортсмена», – сказал Агапитов.

Спортивный арбитражный суд лишил Каширину трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015). Все результаты, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы.

Кроме того, она лишилась трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

В августе Российское антидопинговое агентство сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).