Тренер Кашириной о том, что ее лишили титулов: «Оспаривать решение CAS нет смысла. В суде Лозанны будут сидеть иностранцы, везде политика, а не спорт»
Тренер Татьяны Кашириной заявил, что нет смысла оспаривать решение CAS.
Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд лишил тяжелоатлетку трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015).
Все результаты Кашириной, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы. Кроме того, она лишилась трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.
В августе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).
«Оспаривать решение CAS о лишении Татьяны трех титулов чемпионки мира не имеет смысла. В суде Лозанны будут сидеть те же иностранцы. Сейчас там были итальянец и немка. Куда сейчас ни суйся, везде политика, а не спорт.
Татьяна продолжала выступать, сдавала все контроли, ни одного у нее флажка не было», – сказал Владимир Краснов.
Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана
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