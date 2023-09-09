Тренер Татьяны Кашириной заявил, что нет смысла оспаривать решение CAS.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд лишил тяжелоатлетку трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015).

Все результаты , показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы. Кроме того, она лишилась трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

В августе Российское антидопинговое агентство ( ) сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

«Оспаривать решение о лишении Татьяны трех титулов чемпионки мира не имеет смысла. В суде Лозанны будут сидеть те же иностранцы. Сейчас там были итальянец и немка. Куда сейчас ни суйся, везде политика, а не спорт.

Татьяна продолжала выступать, сдавала все контроли, ни одного у нее флажка не было», – сказал Владимир Краснов.

Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана