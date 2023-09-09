Тренер Кашириной о том, что ее лишили титулов: «Оспаривать решение CAS нет смысла. В суде Лозанны будут сидеть иностранцы, везде политика, а не спорт»

Теги допинг РУСАДА сборная России жен CAS Татьяна Каширина Владимир Краснов Тяжелая атлетика

Тренер Татьяны Кашириной заявил, что нет смысла оспаривать решение CAS.

Сегодня стало известно, что Спортивный арбитражный суд лишил тяжелоатлетку трех титулов чемпионки мира (2013, 2014, 2015).

Все результаты Кашириной, показанные ею с 1 апреля 2013 по 19 июня 2017 года, были аннулированы. Кроме того, она лишилась трех золотых медалей чемпионатов Европы (2014, 2015, 2017) и потеряла свои мировые рекорды в рывке (155 кг), толчке (193 кг) и сумме (348 кг), установленные на ЧМ-2014 в Алма-Ате.

В августе Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило, что Каширина дисквалифицирована на 8 лет за нарушение антидопинговых правил. В 2020-м спортсменка была отстранена на основании информации из базы Московской лаборатории (LIMS).

«Оспаривать решение CAS о лишении Татьяны трех титулов чемпионки мира не имеет смысла. В суде Лозанны будут сидеть те же иностранцы. Сейчас там были итальянец и немка. Куда сейчас ни суйся, везде политика, а не спорт.

Татьяна продолжала выступать, сдавала все контроли, ни одного у нее флажка не было», – сказал Владимир Краснов.

Российская тяжелоатлетка Каширина лишена трех побед на ЧМ из-за допинг-бана

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15 комментариев

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ivan96
И допинг ей иностранцы кормили. Фарс как есть...
+23
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Dr. J 24
Допинг не надо принимать и не будут лишать
+19
-5
+14
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Rumov
А допингистку и ее тренера лишат премий и выплат, которые они украли у нашего народа?
+16
-4
+12
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Алексей Куликов
Так пусть в Таганском или Тверском суде оспорит.
+9
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prorvemss
Каширина жрет допинг, а виноваты иностранцы!
+9
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Сергей Орлов
Может просто не есть допинг?
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Ali
Можно все свалит на запад, они нацисты, мы святые.
+3
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Melnikov1968
Естественно нет смысла оспаривать, аргументов ноль, да и денег, скорее всего нет. Главное приплести иностранных врагов и политику.
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Чавес2
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Ответ Dr. J 24
Допинг не надо принимать и не будут лишать
Так не нашли ничего.
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Andrew Petrov
деньги делают из обычного спортсмена топового камикадзе👈
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Atsuktuvas
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Самозанятый
Ответ Dr. J 24
Допинг не надо принимать и не будут лишать
Назовите мне допинг, который она принимала, пожалуйста. Нигде так и не нашел.
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Самозанятый
Ответ prorvemss
Каширина жрет допинг, а виноваты иностранцы!
Какой конкретно допинг она жрала? Название же у него есть. И наверняка оно известно, раз ее наказали.
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