Агапитов о недопуске россиян к ЧМ: «Спортсмены посчитали неприемлемой декларацию, которую им предложили. Она нарушает все возможные права»

В Федерации тяжелой атлетики России назвали дискриминацией условия допуска россиян к ЧМ.

Ранее Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не присвоила нейтральный статус ни одному россиянину для участия в чемпионате мира, который пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. При этом выступить на турнире смогут 12 белорусов.

«Мы подавали все заявки, доступны для тестирования и провели все отборочные отборочные соревнования на своей территории. Мы соответствуем всем антидопинговым и спортивным правилам.

Единственная причина нашего недопуска – спортсмены посчитали неприемлемой декларацию, которую им предложили. Эта декларация является нарушением хартии, противоречит конституции международной федерации, нарушает права человека и является дискриминационной. Нарушает все возможные права.

Все соревнования, которые они проводят, не могут называться чемпионатами мира или чемпионатом Европы, потому что не соответствуют всем этим документам. Ну а наши спортсмены готовы выступать со всеми на равных правах, а не на дискриминационных.

Повторюсь, мы подавали заявки, но эта декларация заставляет нарушать и наше российское законодательство. Последнее письмо из международной федерации, на которое мы готовим сейчас ответ, к вашему сведению, как и всегда, как об стенку горох.

Всех наших предложений, вопросов и доводов как будто не существовало. Они долдонят свою тему, такой диалог не поможет поиску приемлемых условий и выхода из данной ситуации. На сегодня решение не найдено», - сказал президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.