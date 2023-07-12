Федерация тяжелой атлетики России подала заявку на участие спортсменов в чемпионате мира

Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) заявку на участие спортсменов в чемпионате мира.

Об этом сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

Турнир пройдет в Саудовской Аравии в сентябре.

«Наши спортсмены готовы выступать на всех международных соревнованиях на равных условиях со своими соперниками. В условиях, где отсутствует дискриминация, где нет места санкциям, которые давно перешли из спортивного в политическое поле и нарушают права российских атлетов.

Так как мы готовы выступать в соревнованиях, то все необходимые технические процедуры соблюдаем. Заявки на участие в чемпионате мира мы отправили, все наши спортсмены доступны для допинг-тестирования, их профили в системе ADAMS своевременно заполняются.

Команда прошла отбор и готова в любой момент выехать на чемпионат мира в составе 20 человек. Все зависит теперь от исполкома IWF. Если голос разума восторжествует, федерация примет решение в соответствии со своим уставом и спортивными принципами, то тогда наши спортсмены должны получить право выступить на чемпионате мира. Мы готовы выехать в Саудовскую Аравию и соревноваться там на равных условиях.

К сожалению, время уходит, близится дедлайн, после наступления которого мы не сможем по техническим причинам выехать на чемпионат мира даже при самом благоприятном для нас решении исполкома международной федерации. Времени у них не так много осталось, мяч теперь на стороне », – сказал Агапитов.