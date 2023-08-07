Агапитов о недопуске до ЧМ: «Наши спортсмены отказались подписывать декларацию. Мы готовы выступать на международных стартах на равных условиях для всех спортсменов»

Теги сборная России жен сборная России ФТАР чемпионат мира Политика Максим Агапитов Тяжелая атлетика

Президент Федерации тяжелой атлетики России отреагировал на недопуск россиян до ЧМ.

Чемпионат мира пройдет с 4 по 17 сентября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

«Причина недопуска на ЧМ все та же самая: все российские спортсмены отстранены от международных соревнований.

Предлагающие условия допуска нарушают олимпийскую хартию и устав международной федерации. Наши спортсмены отказались подписывать декларацию. Мы готовы выступать на международных стартах на равных условиях для всех спортсменов.

Была ли надежда? Учитывая динамику последних пяти лет, цель международной федерации была не допустить нас. В общем-то, они все еще ее осуществляют.

Мы занимаемся спортом. Наши спортсмены не нарушили никаких спортивных и антидопинговых правил. Все другие причины являются политическими и не имеют отношения к спорту. А политикой мы не занимаемся, только спортом!» – сказал Максим Агапитов.

Международная федерация тяжелой атлетики не допустила россиян до чемпионата мира

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2 комментария

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Пожалуйста, выложите текст декларации, который они отказались подписывать.
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а без штанов готовы выступать, если без декларации?
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