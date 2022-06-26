«Мы стали свидетелями триумфа коррупции». Представители России не смогли избраться в комитеты Международной федерации тяжелой атлетики

Представители России не были избраны в состав комитетов и комиссий Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) по итогам конгресса, проходившего 25-26 июня в Тиране.

Об этом сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов, который претендовал на должность главы IWF, но снял свою кандидатуру в ходе выборов.

«Вызывает большое недоумение, что комиссия не озвучила ни одного результата голосования, и мы не знаем, сколько голосов было отдано за того или другого кандидата. Часть делегатов голосовала удаленно, часть – очно, и не было объявлено, сколько народу голосует, не находясь в зале, а сколько делегатов присутствует здесь.

Комиссия также не сообщала, сколько бланков оказались испорченными и недействительными. Я думаю, на такую работу будут жалобы. Я не знаю, сколько в итоге проголосовало за меня, других представителей России. Просто вставал человек из комиссии и объявлял только фамилии победителей, что тоже является нарушением. На мой взгляд, мы стали свидетелями триумфа коррупции.

А результаты выборов не являются объективными, те кандидаты, которые не могли ни на каких практических основаниях набрать достаточно голосов для победы, почему-то это сумели сделать.

После этого конгресса мы практически лишились возможности работать в международной федерации, как и наши спортсмены ранее – права выступать на международных стартах. Но я считаю, что все шаги, которые мы предприняли за месяц до конгресса, были правильными, и нам удалось сохранить свое лицо, честь и достоинство.

Мы делали свою работу честно и шли до конца с высоко поднятой головой. Теперь мы будем общаться с юристами на тему возможности подвергнуть сомнению результаты конгресса», – заявил Агапитов.

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