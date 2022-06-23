Максим Агапитов: «Последний случай с попыткой выбросить ФТАР из жизни мирового тяжелоатлетического сообщества увенчался провалом»

Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов оценил решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который разрешил россиянам участвовать в выборах на руководящие должности в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Ранее IWF отстранила кандидатов из России от выборов, однако CAS постановил, что оснований для этого нет.

«Надеюсь, что новый состав руководства IWF сможет достичь поставленных нами целей и действительно защитит чистых спортсменов, создав равные условия для подготовки и выступлений.

Поэтому этот последний случай с попыткой выбросить Федерацию тяжелой атлетики России из жизни мирового тяжелоатлетического сообщества увенчался провалом.

По понятным причинам мы не только говорим, но и делаем то, о чем говорим. Наши действия транспарентны, понятны, логичны и действенны», – сказал Агапитов.

CAS разрешил россиянам участвовать в выборах на руководящие должности в Международной федерации тяжелой атлетики