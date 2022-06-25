Мохамед Джалуд возглавил Международную федерацию тяжелой атлетики, Агапитов снялся с выборов

Представитель Ирака Мохамед Хасан Джалуд аль-Шаммари избран президентом Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

Это произошло в ходе отчетно-выборного конгресса в албанской Тиране. Глава Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов снял свою кандидатуру с выборов.

Ранее IWF отстранила кандидатов от России от участия в выборах на руководящие должности. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил это решение.

CAS разрешил россиянам участвовать в выборах на руководящие должности в Международной федерации тяжелой атлетики