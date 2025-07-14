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Объявлена дата Сахалинского лыжного марафона в 2026 году. Старт пройдет 21 и 22 февраля

21 и 22 февраля 2026 года в Южно-Сахалинске пройдет лыжный марафон, который входит в серию крупнейших марафонов RussiaLoppet. Обычно старт проходит в марте, но так как с 25 февраля по 8 марта на Сахалине пройдет чемпионат России по лыжным гонкам, то заезды перенесли пораньше.

Регистрация откроется чуть позже. Следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Марафон пам. Фархутдинова
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