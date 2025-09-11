Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова
14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». В рамках забега состоится чемпионат России по полумарафону.
Стал известен окончательный состав атлетов, которые выйдут на старт ЧР.
Среди мужчин за победу будут бороться следующие спортсмены:
Артем Попов с личным рекордом 1:02:35;
Александр Ольков с ЛР 1:03;
Юрий Клопцов с ЛР 1:04:30;
Максим Слухин c ЛР 1:04:57;
Сергей Шаров c ЛР 1:05;
Виктор Гуржий с ЛР 1:05:01;
Евгений Бушков c ЛР 1:05:24;
Алексей Полтанов c ЛР 1:05:26;
Алексей Науменко с ЛР 1:06:23;
Даниил Дмитриев с ЛР 1:06:28;
Данила Меленчук с ЛР 1:06:40.
Женщины, которые выйдут на старт ЧР:
Наталья Аристархова с личным рекордом 1:12:10;
Алина Прокопьева с ЛР 1:13:18;
Алла Сидорова с ЛР 1:13:18;
Евгения Тауберт с ЛР 1:13:29;
Елена Зонова с ЛР 1:14:14;
Наталья Леонтьева c ЛР 1:14:20;
Дарья Шабунина (дебют на полумарафоне, личный рекорд на 10 км – 34:10);
Мария Бережная с ЛР 1:17:51;
Анастасия Фартушко с ЛР 1:20:20;
Жанна Демидова с ЛР 1:20:26;
Наталья Захарова с ЛР 1:21:13;
Мария Сегалова с ЛР 1:21:16
Надежда Сизова с ЛР 1:21:27
Ксения Шабалина с ЛР 1:21:29.
В 7:30 утра 14 сентября начнется прямая трансляция полумарафона. Посмотреть ее можно будет в группе организатора ВКонтакте.