  • Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова
Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова

14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». В рамках забега состоится чемпионат России по полумарафону.

Стал известен окончательный состав атлетов, которые выйдут на старт ЧР.

Среди мужчин за победу будут бороться следующие спортсмены:

Женщины, которые выйдут на старт ЧР:

  • Наталья Аристархова с личным рекордом 1:12:10;

  • Алина Прокопьева с ЛР 1:13:18;

  • Алла Сидорова с ЛР 1:13:18;

  • Евгения Тауберт с ЛР 1:13:29;

  • Елена Зонова с ЛР 1:14:14;

  • Наталья Леонтьева c ЛР 1:14:20;

  • Дарья Шабунина (дебют на полумарафоне, личный рекорд на 10 км – 34:10);

  • Мария Бережная с ЛР 1:17:51;

  • Анастасия Фартушко с ЛР 1:20:20;

  • Жанна Демидова с ЛР 1:20:26;

  • Наталья Захарова с ЛР 1:21:13;

  • Мария Сегалова с ЛР 1:21:16

  • Надежда Сизова с ЛР 1:21:27

  • Ксения Шабалина с ЛР 1:21:29.

В 7:30 утра 14 сентября начнется прямая трансляция полумарафона. Посмотреть ее можно будет в группе организатора ВКонтакте.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
