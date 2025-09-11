Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова

14 сентября в Ярославле пройдет полумарафон «Золотое кольцо» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». В рамках забега состоится чемпионат России по полумарафону.

Стал известен окончательный состав атлетов, которые выйдут на старт ЧР.

Среди мужчин за победу будут бороться следующие спортсмены:

Артем Попов с личным рекордом 1:02:35;

Александр Ольков с ЛР 1:03;

Юрий Клопцов с ЛР 1:04:30;

Максим Слухин c ЛР 1:04:57;

Сергей Шаров c ЛР 1:05;

Виктор Гуржий с ЛР 1:05:01;

Евгений Бушков c ЛР 1:05:24;

Алексей Полтанов c ЛР 1:05:26;

Алексей Науменко с ЛР 1:06:23;

Даниил Дмитриев с ЛР 1:06:28;

Данила Меленчук с ЛР 1:06:40.

Женщины, которые выйдут на старт ЧР:

Наталья Аристархова с личным рекордом 1:12:10;

Алина Прокопьева с ЛР 1:13:18;

Алла Сидорова с ЛР 1:13:18;

Евгения Тауберт с ЛР 1:13:29;

Елена Зонова с ЛР 1:14:14;

Наталья Леонтьева c ЛР 1:14:20;

Дарья Шабунина (дебют на полумарафоне, личный рекорд на 10 км – 34:10);

Мария Бережная с ЛР 1:17:51;

Анастасия Фартушко с ЛР 1:20:20;

Жанна Демидова с ЛР 1:20:26;

Наталья Захарова с ЛР 1:21:13;

Мария Сегалова с ЛР 1:21:16

Надежда Сизова с ЛР 1:21:27

Ксения Шабалина с ЛР 1:21:29.

В 7:30 утра 14 сентября начнется прямая трансляция полумарафона. Посмотреть ее можно будет в группе организатора ВКонтакте .