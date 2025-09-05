Чемпионат России по трейлраннингу на дистанции 35 км покажут в видео-трансляции: онлайн и на ТВ. Забег пройдет 7 сентября

На трейловом фестивале Rosa Wild Fest пройдет чемпионат России по трейлраннингу на дистанции 35 км, организованный Всероссийской федерацией легкой атлетики. Чемпионат покажут онлайн и на ТВ.

Трансляцию можно посмотреть в воскресенье 7 сентября с 8:45 до 12:40 в сообществе ВФЛА в VK и группе Wild Trail , а также в кинотеатре Триколор Кино и ТВ.

Горный фестиваль T-Банк Rosa Wild Fest – один из крупнейших трейловых стартов страны. Фестиваль проходит 6–7 сентября на курорте «Роза Хутор» и ежегодно собирает более 3000 спортсменов-любителей.

