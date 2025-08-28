  • Спортс
  «Это самый сложный трейл в России». Wild Trail опубликовали истории спортсменов, которые пробегут ультрамарафон «Горный Король» длиной 180 км
«Это самый сложный трейл в России». Wild Trail опубликовали истории спортсменов, которые пробегут ультрамарафон «Горный Король» длиной 180 км

Организаторы трейловых забегов Wild Trail запустили сайт, посвященный сложнейшему ультрамарафону в России – забегу «Горный король». Участники этого старта должны преодолеть 180 км по Кавказским горам с общим набором высоты свыше 14 000 м.

На сайте, посвященном гонке, организаторы собрали истории трейлраннеров-любителей, которые решились на участие. Они называют старт сложнейшим в России.

«Самый сложный не стадийный трейл в России как по длине дистанции, так и по набору высот», – сообщил Вадим Шарков из Хабаровска.

«Это самая тяжелая гонка. Хочу раздвинуть свои границы возможностей», – рассказал Евгений Забнин из Екатеринбурга – спортсмен, который пробежал множество сложных гонок, включая «многодневки и стомильники, 55 ультр и 24 марафона».

Игорь Зайцев побежит «Горный король» в третий раз: «В 2023 году я финишировал третьим и последним из пятидесяти участников. В 2024-м – четвертым из одиннадцати добравшихся до финиша. Первый раз это был настоящий вызов, второй – попытка улучшить свой результат, а теперь участие стало традицией».

Старт начнется 5 сентября в 22:00. Спортсмены должны уложиться в лимит – 49 часов, и финишировать до 23:00 7 сентября.

Все финишеры, которые пробегут 180 км за 49 часов, получат на финише приз в размере 50 тысяч рублей. Стоимость участия в гонке составляла 25 тысяч. Всего на старт допущены 59 участников.

Забег «Горный король» пройдет в рамках горного фестиваля T-Банк Rosa Wild Fest на курорте Роза Хутор с 5 по 7 сентября. Также на фестивале бегунов ждут 11 дистанций для любого уровня подготовки, 3 стадийные двухдневные гонки, чемпионат России по трейлраннингу на дистанции 35 км, детские и подростковые забеги, ночной фанран и забег с собаками. Сопровождать забеги будут концерты под открытым небом, в течение двух дней выступят: Максим Свобода, Зимавсегда, Екатерина Яшникова, Странное исполнение, Stepski, DJ Justee.

Трейловый фестиваль от Wild Trail на «Розе Хутор»: наш гид по старту

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Wild Trail
