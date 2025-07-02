В «Лужниках» открылся «Беговой центр». Заниматься можно будет бесплатно

2 июля на территории «Лужников» открылся бесплатный «Беговой центр». Он будет работать до конца сентября.

Центр оснащен тремя зонами:

тренировочная зона с дорожками на стадионе (может вмещать до 200 человек);

зона ОФП и растяжки;

раздевалки и камеры хранения.

Также в «Беговом центре» будут проводить лекции, паблик-токи, тренировки с известными спортсменами (их будут анонсировать в телеграм-канале организатора ).

Заниматься можно будет бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться . Потренироваться можно как самостоятельно, так и прийти с тренером или с группой любителей. Также в центре будут проходить открытые тренировки от тренеров «Бегового сообщества», а также занятия по растяжке. Расписание можно смотреть на сайте .

Департамент спорта города Москвы и «Беговое сообщество» открывают «Беговой центр» уже в третий раз. С 2023 года спортивное пространство посетили около 30 000 спортсменов.