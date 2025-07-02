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В «Лужниках» открылся «Беговой центр». Заниматься можно будет бесплатно

2 июля на территории «Лужников» открылся бесплатный «Беговой центр». Он будет работать до конца сентября. 

Центр оснащен тремя зонами:

  • тренировочная зона с дорожками на стадионе (может вмещать до 200 человек);

  • зона ОФП и растяжки;

  • раздевалки и камеры хранения.

Также в «Беговом центре» будут проводить лекции, паблик-токи, тренировки с известными спортсменами (их будут анонсировать в телеграм-канале организатора).

Заниматься можно будет бесплатно, но необходимо предварительно зарегистрироваться. Потренироваться можно как самостоятельно, так и прийти с тренером или с группой любителей. Также в центре будут проходить открытые тренировки от тренеров «Бегового сообщества», а также занятия по растяжке. Расписание можно смотреть на сайте.

Департамент спорта города Москвы и «Беговое сообщество» открывают «Беговой центр» уже в третий раз. С 2023 года спортивное пространство посетили около 30 000 спортсменов.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
растяжка
Тренировки
любительский спорт
Бег
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