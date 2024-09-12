Казанский полумарафон 2024. Главное о забеге: трасса и дистанции, стоимость участия, получение стартовых пакетов

Информация о событии:

Дата проведения: 21-22 сентября 2024 года

Место проведения: Казань, Республика Татарстан

Дистанции: полумарафон, 10 км, 3 км, детские забеги на 300 и 600 м

Ссылка на регистрацию: timerman.org/event/KazanNationalHalfMarathon2024 – открыта до 18 сентября

Регистрация на детские забеги: timerman.org/event/KazanNationalHalfMarathon2024TIMERKIDS

Telegram-канал организаторов: t.me/timerman_org

Контакты для связи: info@timerman.org

Казанский национальный полумарафон – один из самых масштабных и красивых забегов осени. Он ежегодно притягивает в столицу Татарстана тысячи бегунов, включая сильнейших профессиональных спортсменов. Трасса забега проложена по улицам и набережным Казани и идеально подходит для установления личных рекордов.

Концепция этого забега – этноран. Организаторы стремятся придать старту как можно больше национального колорита. На дистанции включают татарскую музыку, предлагают участникам надеть тюбетейки, знакомят с татарским языком и национальными блюдами, проводят беговые экскурсии накануне забега.

А с 2023 года забег стал уникален и благодаря трассе. Участники не просто перебегают через мосты на дистанции, а еще и стартуют в мост, как на Лиссабонском полумарафоне и Нью-Йоркском марафоне.

Маршрут и дистанции пробега

Участников ожидает три дистанции – полумарафон, 10 км и 3 км.

С 2023 года старт забега проходит на мосту Миллениум: участники собираются в городке в экстрим-парке «УРАМ» (Кремлевская набережная, 33), забегают в мост и спускаются с него на противоположном берегу. Далее трассы расходятся: полумарафонцы бегут направо, к АК Барс Арене, оббегают ее и движутся к смотровой площадке Центра семьи Казан. Участники дистанции 10 км сразу же бегут с моста налево, делают петлю у смотровой площадки Центра семьи Казан. После этого все участники по Кремлевской дамбе перебегают к Кремлю и движутся к финишу по Кремлевской набережной.

Маршрут насыщенный и очень красивый: бегуны пробегают множество памятников архитектуры и достопримечательностей города, наслаждаются панорамными видами.

Трасса полумарафона (2024 год)

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Трасса забега на 10 км (2024 год)

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Трасса забега на 3 км (2022 год)

Важно, что забег на 3 км пройдет в субботу 21 сентября, накануне основных дистанций.

Забег волонтеров (1 км)

Казанский полумарафон – единственное в России событие, где проходит забег волонтеров. Он стартует в 12:00, после финиша всех дистанций в воскресенье 22 сентября. Длина трассы – 1 км. На него нельзя купить слот, для участия нужно быть волонтером старта. Заявку на волонтерство можно подать через специальную форму , а следить за новостями команды волонтеров Timer Helpers можно в VK.

Детские забеги

Детские забеги на 300 и 600 метров также пройдут по Кремлевской набережной. Важно, что старты состоятся накануне основных дистанций, в субботу 21 сентября.

Регистрация и стоимость участия

Онлайн-регистрация на основные дистанции открыта на сайте организатора и продлится до 18 сентября . При достижении лимита участников регистрация будет закрыта раньше. При наличии свободных мест дополнительная регистрация будет открыта в рамках ЭКСПО 20-21 сентября.

Регистрация на детские старты идет на отдельной странице , она также закроется в 23:59 18 сентября. Если места останутся, то можно будет зарегистрироваться на спортивной выставке 20-21 сентября.

Для соревнований установлены ограничения по возрасту участников:

полумарафон – 18 лет и старше

забег на 10 км – 16 лет и старше

забег на 3 км – 11 лет и старше

300 м – 3-6 лет

600 м – 7-10 лет

Лимиты на преодоления дистанций составляют:

полумарафон – 3 часа

забег на 10 км – 1,5 часа

забег на 3 км – 30 минут

Стоимость участия

полумарафон – 2 300 руб.

забег на 10 км – 1 800 руб.

забег на 3 км – 1 200 руб.

забег волонтеров – бесплатно, только для волонтеров

детские забеги – 800 руб.

Перерегистрация купленного слота на другого участника возможна до 18 сентября . Изменить дистанцию также можно только до 18 сентября, стоимость изменения данных составит 200 рублей (сервисный сбор), также понадобится доплатить разницу, если новая дистанция длиннее и стоит дороже.

Фирменная футболка забега в стоимость слота не входит . Ее можно приобрести отдельно в магазине Timerman по цене 1800 руб.

Получение стартовых пакетов

Выдача стартовых пакетов происходит в рамках ЭКСПО, которое пройдет в экстрим-парке «УРАМ» (Кремлевская набережная, 33 ).

20 сентября, пятница , 17:00 – 20:00 – выдача всех стартовых пакетов 21 сентября, суббота :

11:00 – 16:30 – Выдача стартовых номеров участникам дистанции 3 км

11:00 – 14:30 – Выдача стартовых номеров участникам забега TIMERKIDS

11:00 – 19:00 – Выдача стартовых номеров участникам дистанций 10 км и 21,1 км

В день проведения забега стартовые пакеты не выдаются.

Для получения стартового пакета необходимо предъявить:

удостоверение личности (паспорт);

оригинал медицинской справки*, подтверждающей допуск к соревнованиям на заявленную дистанцию (или дистанцию большей протяженности);

для спортсменов льготных категорий необходимо предъявить документ, подтверждающий право на льготы.

*Сдать можно копию справки.

Медицинскую справку можно оформить платно в рамках ЭКСПО.

Программа забега

18 сентября, среда

23:59 – закрытие онлайн-регистрации

20 сентября, пятница

17:00 – 20:00 – работа спортивной выставки, регистрация новых участников оффлайн и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам

21 сентября, суббота

11:00 – 19:00 – работа спортивной выставки, регистрация новых участников оффлайн, выдача стартовых номеров зарегистрированным участникам на дистанции 10 км и 21,1 км

11:00 – 16:30 – выдача стартовых номеров зарегистрированным участникам дистанции 3 км

11:00 – 14:30 – выдача стартовых номеров зарегистрированным участникам забега TIMERKIDS

14:00 – начало работы раздевалок для забегов Timerkids

15:00 – старт детского забега TIMERKIDS (2021 г.р.)

15:15 – старт детского забега TIMERKIDS (2020 г.р.)

15:30 – старт детского забега TIMERKIDS (2019 г.р.)

15:45 – старт детского забега TIMERKIDS (2018 г.р.)

16:10 – старт детского забега TIMERKIDS (2017 г.р.)

16:25 – старт детского забега TIMERKIDS (2016 г.р.)

16:40 – старт детского забега TIMERKIDS (2015 г.р.)

16:55 – старт детского забега TIMERKIDS (2014 г.р.)

16:00 – начало работы камеры хранения и раздевалок для участников дистанции 3 км

17:10 – открытие стартового накопителя на дистанции 3 км

17:20 – старт на дистанции 3 км

17:50 – закрытие финиша на дистанции 3 км

22 сентября, воскресенье

06:00 – начало работы раздевалок и камер хранения

07:45 – открытие стартовых кластеров для дистанций 10 км и 21,1 км

08:00 – старт на 10 км и 21,1 км

09:10–09:20 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 10 км

09:30 – закрытие финиша на дистанции 10 км

09:45 – 09:55 – награждение победителей и призеров в абсолютном первенстве на дистанции 21,1 км

10:50 – 11:00 – награждение победителей и призеров в возрастных категориях на дистанции 21,1 км

11:00 – закрытие финиша на дистанции 21,1 км

11:15 – награждение победителей и призеров Корпоративной лиги

11:55 – открытие стартового накопителя забега волонтеров

12:00 – старт забега волонтеров

12:10 – закрытие финиша забега волонтеров

На финише бегунов будут ждать татарские угощения – чак-чак и эчпочмаки .

По трассе вместе с участниками побегут пейсмейкеры, бегуны в ярких майках и с желтыми флагами, которые поведут спортсменов на заданное финишное время.

Как добраться

До экстрим-парка «УРАМ», где находится ЭКСПО, добраться можно наземным транспортом: до остановки «Мост Миллениум» ходят автобусы № 28а, 43 и 54.

Остановка «Мост Миллениум» расположена на улице Вишневского напротив ЦПКиО им. Горького. От остановки пешком до места старта идти около 10 минут.

Из-за перекрытия дорог добраться до стартового городка на личном авто может быть проблематично.

Количество участников и рекорды забега

Ежегодно на старт всех дистанций выходит около 3 тысяч участников. Рекорд посещаемости был установлен в 2022 году – более 3 300 человек.

Рекорды соревнований принадлежат:

на полумарафоне у мужчин – Ринасу Ахмадееву (1:02:59, 2018 год), у женщин – Елизавете Погудо (1:11:27, 2022 год);

на дистанции 10 км у мужчин – также Ринасу Ахмадееву (29:30, 2016 год), у женщин – Елене Коробкиной (32:32, 2021 год).

В 2024 году полумарафон в Казани пробежит Искандер Ядгаров. Призовой фонд Казанского национального полумарафона составит 800 000 рублей, а за рекорд России на дистанции 21,1 км организаторы TIMERMAN платят 500 000 рублей.

Отзывы о забеге

Елизавета Погудо, рекордсменка трассы : «В Казанском полумарафоне я принимала участие дважды: в 2021 году бежала 10 км, в 2022-м – полумарафон. Полумарафон выиграла и установила действующий личный рекорд. В обоих случаях была прекрасная беговая погода. Несмотря на октябрь, можно бежать в шортах, а на верх надеть лонгслив или рукава с майкой.

На мой взгляд, Казань славится ветрами. По трассе полумарафона бежишь несколько километров по набережной, поэтому приходится преодолевать часть дистанции против ветра. Это выбивает из колеи, но бежать можно.

Мне особенно запомнился участок после 15 км. Там стоит красивая чаша на набережной, а трасса проложена так, что эту чашу надо оббегать. И там был сильнейший ветер. Хотя сам участок всего 300-400 метров, бежать против сильного ветра было очень тяжело».

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Фото: vk.com/timerman_org , demix.ru