  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Хоккеисты тульского клуба АКМ проведут разминку и автограф-сессию на «Гонке Героев». Забег с препятствиями пройдет в Туле 30 августа
0

Хоккеисты тульского клуба АКМ проведут разминку и автограф-сессию на «Гонке Героев». Забег с препятствиями пройдет в Туле 30 августа

В субботу 30 августа в парке активного отдыха «Некрасово» (Тульская область) состоится забег с препятствиями «Гонка Героев». Спортивным партнером мероприятия выступает «Академия хоккея имени Бориса Петровича Михайлова» – российский профессиональный хоккейный клуб из Тульской области. Хоккеисты проведут предстартовые разминки и автограф-сессии, а команда болельщиков клуба выйдет на старт «Гонки Героев».

«Гонка Героев» – это забег по трассе с препятствиями. В Туле участников ожидает трасса 8 км с 28 препятствиями на силу, ловкость и выносливость: рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи. Чтобы достичь финиша, участникам нужно будет проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из бревен и проползти в проеме между шинами. Организаторы ожидают на соревновании более 2 500 человек.

Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора. Также отдельно пройдет чемпионат, в котором участники будут разделены на пять категорий – PRO, AGE 18-29, AGE 30-34, AGE 35-39, AGE 40+. Победители каждой из них будут отмечены специальными призами и подарками от «Лиги Героев» и партнеров соревнований.

Программа мероприятия:

  • 10:00-10:20 – чемпионат по гонкам с препятствиями «Гонка Героев»

  • 10:35 – предстартовая разминка от хоккеистов «АКМ»

  • 10:45-11:15 – массовый старт

  • 11:30-12:30 – корпоративный старт

  • 13:30 – командный старт

  • 13:55 – церемония награждения победителей чемпионата

  • 14:00-17:14 – командный старт

 На массовый старт и в некоторые возрастные группы чемпионата еще можно зарегистрироваться, запись открыта на сайте организатора соревнований.

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Пресс-служба «Лиги Героев»
Гонки с препятствиями
любительский спорт
Календарь стартов
АКМ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Главные новости
Стали известны имена атлетов, которые будут соревноваться на чемпионате России по полумарафону. Забег пройдет в Ярославле 14 сентября
вчера, 15:56
Сибусисо Кубека первым в мире выбежал 100 км из 6 часов. Ультрамарафонец Александр Сорокин стал третьим, отстав почти на 5 минут
26 августа, 15:03
Денис Степанов пробежал 1000-й полумарафон подряд. Он бегает 21 км каждый день больше 8 лет: «Это как чистить зубы, меня не тяготит»
326 августа, 14:33
Алексей Реунков проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет в пятницу 29 августа
26 августа, 09:00
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Ко всем новостям
Последние новости
На полумарафоне «Моя столица» пройдет чемпионат среди беговых клубов. Общий призовой фонд составит 850 000 рублей
26 августа, 07:46
Алексей Калистратов и Елизавета Саутиева стали победителями дистанции 1/4 на соревнованиях по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
25 августа, 17:38
Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км
24 августа, 15:22
Лотерея на марафон в Токио продлится до 29 августа. Старт пройдет 1 марта
24 августа, 12:37
Реунков и Морозова выиграли Челябинский марафон
24 августа, 09:17
Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова стали победителями полумарафона «Лужники»
24 августа, 08:10
Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге
23 августа, 21:07
Более 1000 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail-4 Losiny Ostrov
23 августа, 12:51
Леонид Емельянов и Евгения Яньшина стали победителями Угличского полумарафона
23 августа, 11:12
В Тверской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
20 августа, 12:52