Хоккеисты тульского клуба АКМ проведут разминку и автограф-сессию на «Гонке Героев». Забег с препятствиями пройдет в Туле 30 августа

В субботу 30 августа в парке активного отдыха «Некрасово» (Тульская область) состоится забег с препятствиями «Гонка Героев». Спортивным партнером мероприятия выступает «Академия хоккея имени Бориса Петровича Михайлова» – российский профессиональный хоккейный клуб из Тульской области. Хоккеисты проведут предстартовые разминки и автограф-сессии, а команда болельщиков клуба выйдет на старт «Гонки Героев».

«Гонка Героев» – это забег по трассе с препятствиями. В Туле участников ожидает трасса 8 км с 28 препятствиями на силу, ловкость и выносливость: рукоходы, заборы, перенос грузов, рвы и преграды из воды и грязи. Чтобы достичь финиша, участникам нужно будет проползти под колючей проволокой, преодолеть барьер из бревен и проползти в проеме между шинами. Организаторы ожидают на соревновании более 2 500 человек.

Пройти «Гонку» может любой желающий старше 18 лет в одном из двух форматов: индивидуально в массовом старте или в составе команды из 10 человек в сопровождении профессионального инструктора. Также отдельно пройдет чемпионат, в котором участники будут разделены на пять категорий – PRO, AGE 18-29, AGE 30-34, AGE 35-39, AGE 40+. Победители каждой из них будут отмечены специальными призами и подарками от «Лиги Героев» и партнеров соревнований.

Программа мероприятия:

10:00-10:20 – чемпионат по гонкам с препятствиями «Гонка Героев»

10:35 – предстартовая разминка от хоккеистов «АКМ»

10:45-11:15 – массовый старт

11:30-12:30 – корпоративный старт

13:30 – командный старт

13:55 – церемония награждения победителей чемпионата

14:00-17:14 – командный старт

На массовый старт и в некоторые возрастные группы чемпионата еще можно зарегистрироваться, запись открыта на сайте организатора соревнований .