Продолжается лотерея на марафон в Токио. Старт пройдет 1 марта

1 марта в Токио пройдет марафон. Старт входит в серию крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors.

До 29 августа можно принять участие в лотерее – это негарантированный метод попасть на марафон. Участие в лотерее бесплатное, но надо заплатить за слот 230$, эти деньги автоматически спишутся с карты при выигрыше с 19 по 30 сентября. Розыгрыш заявок пройдет 19 сентября.

Подать заявку можно на сайте организатора .

Марафон в Токио: мусор нужно носить с собой, на финише дарят пончо. В чем кайф?