0

Продолжается лотерея на марафон в Токио. Старт пройдет 1 марта

1 марта в Токио пройдет марафон. Старт входит в серию крупнейших марафонов мира Abbott World Marathon Majors.

До 29 августа можно принять участие в лотерее – это негарантированный метод попасть на марафон. Участие в лотерее бесплатное, но надо заплатить за слот 230$, эти деньги автоматически спишутся с карты при выигрыше с 19 по 30 сентября. Розыгрыш заявок пройдет 19 сентября.

Подать заявку можно на сайте организатора.

Марафон в Токио: мусор нужно носить с собой, на финише дарят пончо. В чем кайф?

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Marathon Tokyo
Марафон
logoТокийский марафон
Бег
Забег
любительский спорт
Календарь стартов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Главные новости
Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа
15 августа, 08:50
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»
5 июля, 19:45
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
5 июля, 18:12
Ко всем новостям
Последние новости
Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км
вчера, 15:22
Реунков и Морозова выиграли Челябинский марафон
вчера, 09:17
Ринас Ахмадеев и Алла Сидорова стали победителями полумарафона «Лужники»
вчера, 08:10
Ярослав Бякин и Елена Зонова выиграли «Ночной забег», который прошел 23 августа в Санкт-Петербурге
23 августа, 21:07
Более 1000 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail-4 Losiny Ostrov
23 августа, 12:51
Леонид Емельянов и Евгения Яньшина стали победителями Угличского полумарафона
23 августа, 11:12
В Тверской области пройдут соревнования по триатлону IRONSTAR ZAVIDOVO 2025
20 августа, 12:52
В Москве пройдет полумарафон «Лужники». Старт по обновленному маршруту состоится 24 августа
19 августа, 19:29
Открылась регистрация на велогонку «Мангазея ТРИ ГОРЫ Осень». Заезды пройдут с 10 по 12 октября в Сочи
19 августа, 16:49
В Москве прошла «Битва Беговых Клубов». Команда TRUNNERGANG стала первой в шведской эстафете и клубном зачете
18 августа, 19:30